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06 августа 2025 в 12:19

Юный Дед Мороз надругался над чиновницей: громкое дело из-под Волгограда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Под Волгоградом началось судебное разбирательство по делу об изнасиловании 23-летней чиновницы 15-летним подростком. Родители мальчика считают, что обвиняемый и потерпевшая должны поменяться местами в этом уголовном деле. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Воспользовался пьяной и беззащитной

История началась с новогоднего корпоратива в администрации Ивловского района. 15-летний юноша сопровождал праздник в костюме Деда Мороза.

Согласно версии следствия, молодой человек позволил себе злоупотребить спиртным. А 23-летняя участница праздника и вовсе напилась до помутнения рассудка.

По одной из версий, школьник остался наедине с чиновницей и воспользовался ее беззащитным положением, удовлетворив свои половые потребности. По другой версии, подросток просто помогал затащить пьяную девушку домой, а затем воспользовался ситуацией, пишут «Новости Волгограда».

Основным свидетелем обвинения стала подруга чиновницы. Именно она сопровождала пьяную девушку до дома со школьником. Ее показания являются ключевыми в обвинении.

Пострадавшая сама педофилка?

Юноша факта половой связи не отрицает, но настаивает, что все было добровольно. С его слов, женщина сама проявляла знаки внимания.

Родители подростка, учитывая эти доводы сына, подали встречное заявление. Они требуют наказать женщину за склонение подростка к половой близости.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

ОГЭ под конвоем

Подросток остается под домашним арестом. Образование с начала года он получает дистанционно. И даже ОГЭ сдавал под конвоем. Мать одного из учеников школы в разговоре с V1.RU возмущалась такому решению следственных органов. Это, по ее словам, существенно увеличивает стресс для детей.

«На экзамен в сопровождении вооруженных полицейских был доставлен ученик, против которого возбуждено уголовное дело по статье „Изнасилование“. Представьте себе реакцию учащихся, некоторые из которых ранее не сдали экзамен не в силу неподготовленности, а в силу стрессового состояния. А какой будет результат теперь, когда полицейские сидят под дверью, а другие патрулируют территорию под окнами? Заложниками этой неоднозначной ситуации стали не только учащиеся, но и преподаватели. Ничего не имею против школы, преподавателей. Хорошо, что мальчика допустили до экзаменов. Но неужели нельзя было продумать этот момент? Принять экзамен у ученика в отдельном кабинете, например, чтобы всем было удобно», — говорила женщина.

Поскольку дело касается половой неприкосновенности пострадавшей и несовершеннолетнего подозреваемого, никаких деталей дела не разглашается.

«Процесс проходит в закрытом режиме. Всего уже состоялось четыре заседания», — рассказали журналистам в районном суде.

Молодой человек планировал поступить в военное училище после девятого класса, но теперь в силу обстоятельств это практически нереально.

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криминал
уголовные дела
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Россия
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чиновники
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
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