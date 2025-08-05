«Думал, фейерверк»: юношу убили из купленного у бойца СВО оружия

В селе Усть-Тарка Новосибирской области убили 19-летнего парня, который стал случайным участником конфликта, разгоревшегося в кафе возле его дома. Задержаны три человека, включая одну женщину. Именно ее подозревают в покупке у участника СВО автомата, из которого велась стрельба. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого происшествия.

«По-моему, в меня попали»

Дениса Шушканова убили 3 августа на улице Матросова. По данным издания НГС, задержаны трое местных жителей: 36-летняя Светлана А., 31-летний Александр К. и 20-летний Никита Б. Родственных связей между подозреваемыми нет.

По словам первого заместителя прокурора Новосибирской области Сергея Коростылева, житель села Журавка Чистоозерного района, участвовавший в СВО, привез оружие домой зимой 2024 года и продал своей знакомой, пишет «Сиб.фм».

Отец Дениса Виктор рассказал, что сын стал случайным очевидцем потасовки, которая произошла у тройки агрессоров с посетителями кафе. Молодой человек с другом прятались от стрельбы в находящемся неподалеку гараже.

«Ворота обыкновенные двустворчатые. Когда они закрывали гараж, по ним начали стрелять. Они открыли его снова и прятались за дверями. В этот момент сын, со слов товарища, сказал: „По-моему, в меня попали“. После этого упал, и все», — говорит отец убитого.

Юношу занесли на веранду домой. Друг Дениса получал медицинское образование и пытался привести его в чувства, но молодой человек не дышал.

Девочку увезли в Новосибирск вертолетом

Еще одной пострадавшей в этом преступлении оказалась 14-летняя девочка, которая сидела в одном из автомобилей рядом с кафе.

Школьницу с огнестрельным ранением госпитализировали. По словам очевидцев происшествия, девочку санавиацией доставили в больницу в Новосибирске, пишет aif.ru.

Опасные соседи

Местные жители рассказали aif.ru, что подозреваемая Светлана купила дом в Усть-Тарке недавно, но уже успела прославится дурными выходками. В том числе она собирает вокруг себя очень криминогенное общество. И ранее неоднократно пугали своих оппонентов неким автоматом.

«Три дня назад они вышли за ограду и стреляли в небо из автоматов. Приезжала полиция, но толку ноль. Они вообще с Чистоозерного», — заявляют местные жители.

Стрельбу, в результате которой погиб Денис, предположительно, открыл молодой человек в тельняшке. Его смог повалить на землю один из очевидцев, пока тот перезаряжал автомат.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Родственница Светланы рассказала НГС, что сейчас органы опеки ищут, кому можно передать детей задержанной на попечение.

«Она когда-то жила с племянником мужа, он погиб. В настоящее время она с кем-то другим сожительствовала. Мы с ней не общались давно. Сегодня нам органы опеки сообщили [о ситуации] из-за того, что у нее дети несовершеннолетние, — ищут, с кем можно связаться по поводу детей», — поделилась родственница с НГС.

«Думал, что фейерверк»

Отец Дениса уже рассказал о гибели сына в социальных сетях. По его словам, молодой человек всегда пользовался уважением у сверстников, хорошо учился и был спортсменом. Виктор делится с журналистом НГС, что был в шоке, когда раненый сын появился на веранде дома. Он слышал за окном выстрелы, но подумал, что у местного кафе запускают фейерверк.

«Когда понял, что это не фейерверк, а выстрелы, я подскочил и говорю: „Стреляют!“ Подошел к окну — как раз на стоянке напротив дома стоит черный автомобиль. Рядом женщина большого роста, высокий парень и низенький парень. Услышал, что там идет какая-то разборка, кричат. Увидел, что они стреляли по машине, которая стояла за ними», — рассказывал Виктор Шушканов.

В итоге пуля попала молодому человеку в спину. Ранение оказалось смертельным.

Есть ли проблема с оружием из зоны СВО?

Этому инциденту был посвящен отдельный доклад на региональном оперативном совещании сотрудников прокуратуры 4 августа. Начальник управления Генеральной прокуратуры по Сибирскому федеральному округу Николай Рябов поинтересовался, как сегодня обстоят дела с контролем за хранением оружия и наблюдается ли увеличение количества происшествий.

Первый заместитель прокурора региона Сергей Коростылев ответил, что прироста преступлений, совершаемых с использованием огнестрельного оружия, пока не наблюдается, однако само по себе появление новых единиц огнестрела из зоны СВО не может не вызывать определенной тревоги.

Он также добавил, что в ближайшее полугодие надзорный орган активизирует работу по этому направлению.

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