06 августа 2025 в 16:42

Лез под трусики и снимал на видео: педофил может избежать наказания

В Дагестане задержали молодого продавца, подозреваемого в изнасиловании пятилетнего ребенка. NEWS.ru рассказывает, что ждет предполагаемого преступника и как доказывают его вину.

Взрослые игры

Телеканал «Среда» сообщил, что инцидент произошел в селе Шушия Новолакского района. Задержанному 24 года, а пострадавшей девочке пять лет. Она является его соседкой.

Как пишет Telegram-канал Mash Gor, мужчина мог завлекать к себе ребенка под видом игры. На днях дочь рассказала маме про дядю, который трогает ее под нижним бельем.

Женщина обратилась в полицию, после чего мужчину задержали. Правоохранители изучили содержимое его смартфона и обнаружили кадры с надругательствами. В перспективе эти материалы лягут в доказательную основу уголовного дела.

Психически нездоровый?

Некоторые источники утверждают, что подозреваемый растлевал ребенка на своем прежнем рабочем месте — на торговой точке в соседнем селе, где он продавал курицу гриль.

По словам соседей, знакомых с ситуацией, в настоящее время Аскеру назначена психиатрическая экспертиза, и врачи признали его психически больным. Но местные жители утверждают, что будут добиваться пересмотра этого решения независимой комиссией.

По статье о насильственных действиях сексуального характера мужчине могло бы грозить до 10 лет лишения свободы. Также к делу могла быть приписана статья УК РФ об изготовлении порнографии с участием несовершеннолетней. Но если медики подтвердят, что мужчина имеет психиатрический диагноз, возможно, его отправят на принудительное лечение в специализированное закрытое учреждение.

«Каждого в лицо знают»

Жители региона недоумевают в комментариях, как девочка дошкольного возраста могла продолжительное время находиться наедине с мужчиной, который не приходится ей родственником. Некоторые предположили, что у односельчан в маленьком поселке были очень доверительные отношения.

«В селе Шушия всего 600 человек живет, там буквально каждого в лицо знают. Как бы это абсурдно ни звучало, но в таких селах нормально отпускать детей одних, даже в моем селе с поселением в 2000 человек это норма», — написал один из местных жителей.

