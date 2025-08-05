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05 августа 2025 в 19:27

«Без признаков жизни»: мужчины изнасиловали многодетную мать до полусмерти

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Город Благовещенск потрясла история, прогремевшая в одном из микрорайонов. Жертвой группового изнасилования стала многодетная мать, а свидетелями этого преступления стали трое ее детей. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Камеры зафиксировали вход и выход

В столице Амурской области Благовещенске вечером 4 августа в микрорайоне около областной больницы на улице Василенко двое мужчин жестоко изнасиловали 37-летнюю женщину. Преступление было совершено в ее собственной квартире.

По данным Amur.life, инцидент произошел в доме № 13/1. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как подозреваемые вошли в подъезд около 19:00 и покинули его примерно в 22:00, что стало одной из первых улик для следствия.

Очевидцы, побывавшие в квартире после преступления, рассказали о страшной картине: стены и пол были в крови, а сама женщина — сильно избита и изувечена. Пострадавшую срочно госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии. В Сети также были опубликованы кадры момента, когда к подъезду подъехала машина скорой помощи.

Насиловали при детях?

Предполагается, что в квартире были родные дети женщины, включая совершеннолетнюю дочь. Telegram-канал «Б№1» пишет, что двум другим детям 7 и 12 лет, а вместе с 18-летней девушкой был ее бойфренд.

Неясно, почему никто из семьи или соседей не вызвал полицию. Также не уточняется, слышали ли жильцы дома крики женщины.

«Она была вся в крови, не подавала признаков жизни. Ее увезли на скорой, мы потом узнавали: она жива», — рассказали очевидцы.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Следственные органы пока не комментируют детали дела, однако, по оперативной информации, подозреваемые уже задержаны.

Злополучная квартира

В числе комментаторов нашлись люди, которые утверждают, что в квартире, где произошло преступление, давно была нездоровая атмосфера.

«Со слов жильцов, там бесконечный бардак, всякий сброд тусуется в этой квартире. Вот и результат, либо мамины, либо дружки дочери постарались», — написала одна из местных жительниц.

При этом, как отмечает издание «ПортАмур», следственное управление СКР не комментирует ситуацию с этим инцидентом, поскольку дело касается половой неприкосновенности пострадавшей.

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Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
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