Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв

Труп год гнил в лесу: маньяк из Череповца хранил трусы всех своих жертв

В деле череповецкого маньяка к сегодняшнему дню скопилось 120 томов. В этом процессе фигурируют 14 жертв, но следователи уверены, что трупов на совести этого душегуба гораздо больше. И до сих пор этого убийцу не поймали. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом неуловимом преступнике.

Орудовал с 1992 года

Поначалу следователи предполагали, что маньяк в Череповце орудовал в период с 1999 по 2003 год, но появившиеся ДНК-методы позволили установить его причастность к преступлениям, совершенным с 1992 года, сообщает подкаст-проект «Тайны МВД».

Так, согласно версии следствия, в 1992 году жители одного из домов Череповца обнаружили в подъезде под лестницей тело девушки с множественными ножевыми ранениями. Потерпевшая вечером отдыхала с друзьями. Они подвезли ее на автомобиле домой, убедились, что девушка дошла до своей двери, и уехали. Потом выяснилось, что к себе в квартиру она не пошла, а отправилась в сторону другого дома, где потом ее и обнаружили.

Следующее преступление, которое тоже раньше не связывали с даниловским маньяком, произошло в 1993 году. 17-летняя девушка возвращалась из гостей домой. Дорога занимала всего 3–4 минуты, но дома она не появилась. Под утро прохожие нашли ее тело со следами удушения и изнасилования.

Почерк маньяка отличался возрастом его жертв. Всем, кроме одной, было от 16 до 25 лет. Но 31-летняя убитая девушка выглядела младше своего возраста.

Прозвище «даниловский маньяк» душегуб получил позже благодаря тому, что большинство его жертв пропадали именно на Даниловском проспекте.

При этом нет однозначного мнения о том, когда насильник-убийца перестал орудовать. Официально в его деле фигурируют лишь эпизоды до 2004 года, но некоторые уверены, что убийства, произошедшие в городе в 2008 и 2011 годах, — его рук дело.

Последнее дело маньяка?

В ноябре 2011 года предполагаемой жертвой даниловского маньяка стала 19-летняя студентка Светлана Филюк. В тот день девушка поссорилась со своим молодым человеком и пошла гулять в одиночестве.

Потом молодые созвонились, помирились и договорились встретиться. Но в назначенном месте Светлана не появилась. Поиски Филюк не давали результатов. В итоге ее останки нашли лишь летом 2012 года.

Волонтеры снова прочесывали окрестности Октябрьского проспекта, где обнаружили джинсы и ботинки Филюк, а вскоре наткнулись на неглубокую яму, в которой лежало тело девушки, прикрытое осиновыми ветками.

После обнаружения трупа власти города распорядились вырубить кусты по всему проспекту. Под снос пошло и логово маньяка — недостроенное здание РУВД, где в 2004-м убийца прятал тела.

Маньяк с проплешиной

По сей день у следствия не остается каких-либо зацепок, чтобы можно было найти неуловимого маньяка. Год назад Следственный комитет в очередной раз опубликовал фоторобот маньяка и указал на его отличительную примету.

«Подозреваемый — короткостриженый мужчина с проплешинами на затылке либо имевший отдельные участки седых волос, предположительно, 1950–1965 годов рождения, плотного телосложения, ростом около 185 см. В 2005 году был замечен в темно-сером разгрузочном жилете», — говорилось в ориентировке.

Также отличительной чертой маньяка было то, что он раздевал своих жертв и на месте никогда не удавалось найти их трусы. А на месте, где были обнаружены трупы двух жертв преступника, на стенах были нанесены порнографические рисунки и кустарно выполненные предметы, похожие на секс-игрушки.

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