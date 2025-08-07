Папа домогался, а мама смеялась: девочка не смогла спастись от педофила

Россиянка Мария рассказала в интервью проекту FATA MORGANA, как в постсоветской России пыталась найти помощь, спасаясь от отца-педофила. NEWS.ru рассказывает о ее печальном опыте.

«Вася, ты ее развращаешь»

Мария рассказывает, что впервые отец начал проявлять к ней нездоровое внимание, когда ей было примерно 10 лет. При этом происходило это практически ежедневно.

«Конкретно сексуальные домогательства начались примерно в 10 лет. Он ко мне подходил, говорил: „Можно я тебя потрогаю за попочку?“ Прислонял меня к себе где-то в коридоре или когда мы ходили куда-то в лес грибы собирать. Происходило это практически каждый день», — вспоминает Мария.

При этом мать была безучастна к этим ситуациям, поскольку на протяжении долгого времени находилась в депрессивных эпизодах. Позже ей установили диагноз «биполярное аффективное расстройство».

«Он меня повалил на кровать, начал целовать взасос, и я почувствовала его возбужденный член. И моя мать была рядом. Я не помню ее реакцию, то есть явной реакции на это точно не было. Сейчас она это вспоминает так: „Я ничего умнее не придумала, как рассмеяться“. Так она мне вот это отвечает», — рассказывает женщина.

Однажды мать обратилась к супругу: «Вася, ты ее развращаешь». Но тот перевел этот разговор в шутку.

«Диагностированный психопат»

Мария на протяжении интервью неоднократно повторяет, что ее отец — «диагностированный психопат». Он общался с ней всегда исключительно в приказном тоне. Сейчас женщина признается, что до 12 лет у нее не было никаких моральных сил противостоять отцу.

«В 12 лет я почувствовала, что мне все это осточертело. Все его приказы, вообще повиноваться, слушать, потому что я его не уважала. Я ему просто в какой-то момент дала отпор, и стало понятно, что я вообще не хочу делать все, что он говорит. Он в этот момент даже съехал от нас временно, пока мать не вернула его через год», — рассказывает Мария.

При этом мужчина продолжал подглядывать за дочкой в бане, постоянно расспрашивал ее про онанизм, заводил разговоры о сексе и просил сделать ему массаж.

Расписка о ненасилии

В 1992 году Мария, будучи подростком, решила обратиться в городскую кризисную службу с целью разрешить ситуацию с отцом-насильником.

Но оснований для возбуждения дела на тот момент не было, и специалисты центра ограничились тем, что провели с родителем беседу и взяли с него расписку, где он пообещал не приставать к дочери.

Спустя годы Мария признается, что не может построить отношения с мужчинами из-за такого отношения отца.

«Я себя постоянно чувствую дерьмом, если уж говорить откровенно. Я работаю с психологами с раннего подросткового возраста. Мои проблемы были слишком тяжелые для той подготовки психологов, которая существовала в постсоветском кризисе. И поэтому мне как-то сложно помогали. И, собственно говоря, я вам скажу, это все равно все мало помогает в итоге», — признается Мария.

