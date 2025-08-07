Отрезал уши, груди и зашил рот: мужчина не смог спрятать труп собутыльницы

В амурском поселке Архара мужчина зарезал соседку, с которой распивал алкоголь. Два дня он томил труп собутыльницы дома, отрезал женщине грудь и наконец решил избавиться от тела. NEWS.ru рассказывает, что было дальше.

Архаровец волочит труп

Ночью 6 августа жители поселка Архара заметили, как их 52-летний односельчанин волочит по дороге труп женщины. Завидев издалека свидетелей, мужчина поспешил ретироваться.

Приблизившиеся к трупу очевидцы были шокированы — у женского тела были отрезаны молочные железы.

«Он волоком тащил тело по улице в укромное место, чтобы спрятать его, но его действия заметили проходившие мимо люди, в результате чего он бросил тело и скрылся. Спустя некоторое время подозреваемый был задержан в поселке сотрудниками полиции, по месту его жительства изъято орудие преступления», — рассказали в областном управлении Следственного комитета.

Telegram-каналы писали, что у женщины также отрезаны уши и острижена голова, а рот зашит.

«Отрезал все органы»

Амурская полиция уточнила, что убитая женщина 1969 года рождения. Поймали изувера в том же селе.

«Вечером 6 августа в полицию поступило сообщение об обнаружении тела женщины на одной из улиц посёлка. Стражи правопорядка незамедлительно приняли меры к розыску преступника. В ходе оперативных мероприятий сыщики вышли на след предполагаемого убийцы, который скрывался в жилом массиве населенного пункта, и задержали его», — рассказали в полиции.

Позже в соцсетях появилось видео, где обнаженное тело женщины лежало возле дороги у густой травы.

«Кто-то убил и выкинул у нас по дороге на Строительной. Зашили рот, отрезали все органы, сиськи, все повырезали и бросили. У нас сейчас криминалисты тут работают. Вот это страсти», — говорит человек за кадром.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повздорили за рюмкой

На допросе подозреваемый рассказал, что распивал вместе с убитой алкоголь и у них завязался конфликт. Вспыливший мужчина взялся за нож.

«4 августа 2025 года 52-летний житель поселка Архара находился по месту своего жительства в частном доме, где распивал спиртные напитки совместно со своей соседкой. Во время распития между подозреваемым и его гостьей произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник нанес потерпевшей множественные удары ножом по различным частям тела. От полученных повреждений женщина скончалась на месте преступления», — рассказали в Следкоме.

Избавиться от трупа мужчина решил лишь спустя два дня. Вскоре в отношении него изберут меру пресечения.

Читайте также:

«Без признаков жизни»: мужчины изнасиловали многодетную мать до полусмерти

Санитары спугнули: в Туле ищут некрофила, который проник в морг

Изнасиловал дочь на трупе матери: читинский маньяк хочет вырваться на волю