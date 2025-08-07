Развод изобличил двух педофилов: отцы испортили жизнь детям одним махом

Сразу два сотрудника банка из Москвы стали фигурантами уголовных дел о педофилии. При этом оба мужчины растлевали родных детей, с которыми жили порознь. NEWS.ru рассказывает, что известно об этих криминальных историях.

Оба разведены

В Москве двое сотрудников банков обвиняются в сексуальном насилии над своими несовершеннолетними детьми. Оба мужчины разведены, однако продолжали поддерживать контакт с детьми, что и дало им возможность совершать преступления.

Обвиняемые уже арестованы, а дела переданы в суд. Им грозит до 20 лет лишения свободы по статье о насильственных действиях сексуального характера. В одном из случаев фигурирует видеозапись с глумлением над девочкой.

Папа остался посидеть с сыном

Одним из фигурантов дела стал 43-летний сотрудник банка, проживавший в районе Чертаново. По версии следствия, в феврале 2025 года он совершил сексуальное насилие над своим пятилетним сыном, когда мать ребенка находилась в медицинском учреждении и попросила отца посидеть с мальчиком.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Ребенок долгое время не решался рассказать о произошедшем из-за страха, но впоследствии поделился правдой с матерью. Экспертиза подтвердила тяжелые последствия для психики ребенка.

Обвиняемый отрицает свою вину, утверждая, что бывшая супруга якобы оклеветала его из мести. Однако следствие не находит оснований для такого предположения: при разводе имущество было разделено мирно и поровну, конфликта по финансовым вопросам не возникало.

Кошмар в Турции

Второе преступление произошло в ходе совместного отдыха в Турции. 45-летний инженер одного из банков, будучи на отдыхе со своей 12-летней дочерью, систематически издевался над ней. По данным MK.RU, он заставлял девочку раздеваться, жестоко избивал ремнем и фиксировал все происходящее на камеру.

Мужчина в итоге отправил запись матери ребенка. Женщина немедленно обратилась в полицию. Мужчину оперативно задержали. Видеоматериалы и показания потерпевшей стали ключевыми уликами.

Оба обвиняемых сейчас находятся под стражей.

