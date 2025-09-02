Сиденье пропиталось кровью: что известно об убийце кубанской дюймовочки

21 августа в Усть-Лабинске пропала 36-летняя дюймовочка — Татьяна Магомедова. Девушку называли так из-за роста 145 см. 2 сентября убийца Татьяны показал, где спрятал ее труп. NEWS.ru рассказывает о подробностях этого преступления.

Поехала на рынок за мясом

Поиски Татьяны Магомедовой продолжались 12 дней. 21 августа она уехала из дома в станице Воронежской на своей серой машине марки Mazda.

«Приметы: рост 145 см, худощавого телосложения, волосы черные, глаза карие. Одежда: сарафан тигрового цвета, черные босоножки», — говорилось в ориентировке для поисковых отрядов.

Волонтеры жаловались, что для поисков не хватает мужчин. Граждан просили брать с собой фонарики для обследования территории.

Отец Магомедовой рассказывал, что в злополучный день дочь поехала на рынок за мясом и была на связи с родителями. На выезде с рынка она позвонила отцу и сказала, что едет домой. С тех пор связи с ней не было.

Только через восемь дней машину Татьяны нашли в лесополосе хутора Бураковского. В салоне были сняты все чехлы, а заднее сиденье пропитано кровью. Машину эвакуировали на штрафстоянку в Усть-Лабинск. С ней сразу же начали работать судмедэксперты.

Траектории движения

Как пишет «Усть-Лабинск Инфо», в день исчезновения в 10:40 Татьяна припарковалась рядом с офисом АО «Водопровод» на улице Октябрьской. Там к ней подошел очень высокий мужчина, они поговорили, и мужчина сел к женщине в машину на переднее пассажирское сиденье.

Вместе с пассажиром Татьяна уехала в сторону военкомата. Затем камеры зафиксировали, как Mazda миновала железнодорожный переезд и выехала к недостроенному красному зданию на трассе Кропоткин — Краснодар.

Фото: t.me/kubansledcom*

Дальше машина свернула в сторону поста ДПС на въезде в Усть-Лабинск, но до поста не доехала, свернув к отстойникам Сахарного завода. В 10:45 один из телефонов Татьяны отключился, у второго сигнал пропал спустя 1,5 часа.

Вскоре машина Татьяны была замечена на окраинах станицы Кирпильской. За рулем находился мужчина. По улице Партизанской он выехал к старому пионерскому лагерю. Поблизости с ним расположен водоем его бывшего тестя, который он ранее охранял. Затем машину видели со стороны дороги на станицу Раздольную и хутор Бураковский.

Знакомый отца

Загадочным мужчиной оказался Олег Коваленко. При этом было установлено, что Татьяна ранее никогда не созванивалась с подозреваемым.

О Коваленко известно, что он бывший сотрудник милиции: семь лет службы в ППС, два месяца работы в уголовном розыске, затем ОМОН и командировки в Чечню. Уволившись из органов, он ушел в бизнес.

«На допросе Коваленко рассказал, что ранее был знаком с отцом Татьяны. У них был бизнес, и якобы 13 лет назад отец Татьяны его кинул на крупную сумму. С тех пор он вынашивал план мести кому-то из семьи. Татьяну он помнил, и когда встретил её одну в машине возле „Водопровода“, решил, что это шанс. Он представился знакомым отца, попросил её подвезти, и женщина, ничего не подозревая, разрешила ему сесть в машину», — рассказал «Усть-Лабинск Инфо» источник в правоохранительных органах.

Подозреваемого задержали у входа в дом, куда он вернулся за вещами. На допросе он рассказал, что убил Татьяну в машине несколькими ударами ножа, а тело закопал. Сейчас следователи работают на месте, где убийца спрятал труп.

