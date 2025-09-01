Трогал во время тихого часа: педофила посадили на 13 лет за растление детей

Воспитатель детского сада Андрей Фомичев отправился в колонию на 13 лет за то, что растлевал детей во время тихого часа. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Проработал в саду 10 лет

Фомичев выслушал свой приговор в апреле 2023 года. На заседание пришла мать мужчины, у которой не нашлось слов, чтобы прокомментировать уголовное дело сына. Лишь отметила, что сама некоторое время работала в дошкольном учреждении сторожем и получала от руководства только положительные отзывы на сына.

Фомичева приговорили к 13 годам колонии строгого режима. При этом по инкриминируемой статье ему грозило до 20 лет. Всего в деле 10 эпизодов, но родители пострадавших были уверены, что за 10 лет работы в детском саду жертв было гораздо больше. Сам растлитель, стоя за решеткой, так и не смог ничего ответить на вопросы журналистов.

Растление на тихом часу

Как рассказывали журналисты программы «Кстати», вскрылось все совершенно случайно — ребенок рассказал родителям о «страшном секрете», который есть у них с воспитателем в детском саду. Выяснилось, что мужчина растлевал детей во время тихого часа.

«В тихий час трогал детей за гениталии, целовал их, гладил, фотографировал это все», — рассказала мать одного из пострадавших.

Один из родителей рассказывал журналистам НТВ, что заподозрил неладное, когда вернувшийся из детсада сын начал часто залезать к себе в штаны.

«Сам мальчик рассказал о том, что это воспитатель так делал. Мы начали сразу паниковать, начали спрашивать каждого своего ребенка про это. Даже у меня дочка это все подтвердила», — рассказывала одна из родительниц.

Известно, что Фомичев также подрабатывал тренером по футболу, а летом был вожатым в лагере. В числе его преступлений значатся эпизоды за 2018–2021 годы. Пострадавшим на момент совершения преступления было 5–6 лет. Судебный процесс и оглашение приговора проходили в закрытом режиме.

В детсаду сигналы игнорировали

Родители утверждали, что администрация детского сада получала сигнал о сексуальном растлении в детском саду еще летом 2023 года, но все обвинения были проигнорированы. При этом вопрос поднимал другой воспитатель детсада.

Заведующая детским садом Людмила Дмитриенко в разговоре с журналистами заявляла, что ей никто ни о чем не сообщал.

Андрей Фомичев убеждал малышей, что взрослым не обязательно знать об этом, что этот маленький секрет — символ их крепкой дружбы, которая в противном случае может закончиться. За исполнение обещаний воспитанники получали в награду конфеты и другие сладости.

На странице Фомичева все фотографии в основном с детьми или с мероприятий с участием детей.

«Когда у нас в голове добрые мысли, мы видим вокруг себя сказку», — указано в статусе мужчины.

