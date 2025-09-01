«Отвезу тебя в село и опозорю»: свекор насиловал невестку и избивал сына

В Киргизии относительно 51-летнего местного жителя ведут уголовное разбирательство за побои и изнасилование невестки, а также за избиение сына и попытку замять дело с помощью взятки. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Поженились через полтора месяца

20-летняя девушка Элина (имена изменены) рассказала АКИpress, что сейчас вынуждена жить в бараке с 18-летним мужем Мелисом, который работает курьером. Недавно их новорожденный сын скончался из-за истощения. В этой ситуации они оказались на фоне семейных разборок со свекром — 51-летним Анваром.

Элина рассказывает, что познакомилась с Мелисом в 2024 году, когда переехала в Бишкек из Нарына и устроилась в кафе.

«После смерти отца мама вышла замуж, и я осталась у бабушки. Окончив колледж в Нарыне, я переехала в Бишкек и в 2024 году. Работая в кафе, познакомилась с будущим мужем Мелисом. Мы пообщались полтора месяца и решили пожениться», — делится Элина.

Вскоре она познакомилась с семьей будущего мужа. Мелис жил с мачехой и отцом. Матери он лишился в детстве.

Брачная ночь без крови

После первой брачной ночи у Элины на постельном белье не оказалось пятен крови. Свекор счел это нарушением традиции: будто девушка вышла замуж не девственницей.

«Во время первой брачной ночи у меня не было крови, и мой свекор обвинил меня в том, что я вышла замуж не девственницей. Через пару недель после свадьбы он отправил Мелиса на работу на стройку и сразу же зашел к нам в комнату и стал оскорблять меня: он обозвал меня уличной девкой, которая „захомутала“ мужа», — рассказывает Элина.

«Твоя свекровь не спит со мной»

Спустя два дня мужчина вернулся в комнату невестки уже с ножом. При этом он не бил ее, а заставил удовлетворять его сексуальные потребности. Анвар настаивал, что жена сына должна заниматься с ним сексом, поскольку его супруга не спит с ним. В противном случае он угрожал ей ножом и обещал, что опозорит ее перед родственниками.

«Твоя свекровь не спит со мной, поэтому это должна делать ты. Иначе меня схватит инсульт, одна часть моего тела перестанет работать, и ты будешь виновата. Если не будешь слушаться, то я отвезу тебя в твое село и опозорю», — цитирует Элина свекра.

Свекровь оказалась подельницей

После ситуации с изнасилованием повторилась. Анвар угрожал Элине, что в случае, если она обратится в милицию, закон будет на его стороне. Мужчина пугал девушку связями на уровне УВД и Верховного суда.

Кроме того, свекор заставлял девушку молчать о происходящем и перед мужем. В противном случае он угрожал ей, что убьет родного сына.

Когда свекор в третий раз пришел к невестке, чтобы изнасиловать ее, Элину ждал очередной удар. Оказалось, что жена свекра с ним заодно.

«Когда он в третий раз пришел ко мне, свекровь внезапно зашла в мою комнату и все увидела. Однако она только улыбнулась и ушла, ничего не сказав. Я решила попросить у нее помощи, на что свекровь ответила: „Надо слушаться свекра и не перечить, или он убьет тебя и мужа“», — делится Элина.

Изнасиловал после родов

Мелис признавался Элине, что боялся своего отца. Анвар продолжал контролировать всю жизнь молодоженов.

«Свекор постоянно контролировал нас: звонил, не давал проводить время вместе, проверял телефоны», — рассказывает Элина.

Домогательства продолжались и во время беременности Элины. В апреле девушка родила. Спустя 10–15 дней после родов Анвар снова изнасиловал Элину, угрожая ей убийством внука в случае, если она не подчинится.

После этого эпизода Элина все-таки решила рассказать о насилии мужу. Мелис собрал вещи и вместе с супругой они сбежали в город Ош. Но под давлением свекрови Мелис все-таки поддался на уговоры отца вернуться в Бишкек.

Элина отмечает, что после побега Анвар был особенно добр с ней и ее мужем. Он пообещал молодоженам, что те будут жить в столице в отдельной квартире.

«Когда мы приехали в столицу и уже хотели переехать в новое жилье, свекор попросил нас остаться переночевать у них, а наутро он позвал мужа на разговор и начал меня оскорблять. Затем стал избивать мужа, угрожая топором. Он избил его до потери сознания, забрал наши документы и телефоны, сказал мне, что не отдаст ребенка и сам будет воспитывать его. В дальнейшем отправил нас работать на поле», — рассказывает Элина.

Сын остался с изувером

Элина и Мелис в очередной раз сбежали от Анвара, но теперь оставили с изувером сына. В этот раз они оказались в городе Каракол. Там они переночевали на пустующем топчане с позволения владельцев. На следующее утро добрые горожане позвали молодоженов на чаепитие.

«Они сказали, чтобы мы обратились в милицию, на что я ответила, что нам никто не поможет, ведь так говорил свекор. На что они ответили, что мой свекор психически болен, врет и нам помогут», — вспоминает Элина.

С поддержкой кризисного центра «Сезим» супруги все-таки обратились в полицию. Анвара задержали, но новорожденного сына молодых родителей спасти не удалось.

«Малыш был в тяжелом состоянии, он был истощен. Соцработница сказала, чтобы поехали в больницу, и в третьей детской больнице нас положили в реанимацию. Через несколько дней ребенок умер», — делится Элина.

Анвар был арестован и на допросе отказывался признавать вину. При этом на одном из следственных мероприятий он предложил следователю взятку за то, чтобы замять дело, из-за чего получил еще одну статью. Его взяли с поличным при вручении сотруднику 50 тысяч сомов (45 900 рублей). Сейчас он продолжает находиться в СИЗО.

Мелис и Элина тем временем живут в бараке. Мелис продолжает работать курьером.

