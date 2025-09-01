Хотел снять порно с женой и сыном: женщина зарезала мужа и села на три года

Хотел снять порно с женой и сыном: женщина зарезала мужа и села на три года

Женщина явилась в органы внутренних дел и призналась в убийстве супруга. Домашний тиран в извращенной форме хотел лишить супругу и своих детей наследства. NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Угрожал отрезать язык и изнасиловать дочь

В Ташкенте 46-летняя женщина была осуждена за убийство супруга, произошедшее в ночь на 21 февраля, пишет Podrobno.uz. Согласно материалам дела, инцидент случился во время ссоры, когда муж, находившийся в неадекватном состоянии, достал кухонный нож и начал угрожать жене.

Он потребовал, чтобы она пригласила его взрослого сына от первого брака и вступила с ним в интимную связь.

По словам подсудимой, муж планировал записать всё на видео, чтобы получить компромат и лишить их наследства. В случае отказа он угрожал выколоть жене глаза, отрезать язык и изнасиловать их шестилетнюю дочь.

Выгонял семью из дома

В ответ на угрозы женщина вырвала нож и нанесла несколько ударов, от которых муж скончался на месте. После этого она самостоятельно сдалась в органы внутренних дел.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что на момент преступления женщина находилась в состоянии кумулятивного аффекта — кратковременного психического срыва, вызванного длительными унижениями, насилием и систематическими угрозами.

Эксперты подтвердили, что в тот момент она не могла полностью осознавать свои действия. Суду также стало известно, что после рождения дочери муж начал злоупотреблять алкоголем и наркотиками, регулярно устраивал скандалы и выгонял семью из дома.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Убийство в аффекте

Изначально женщину обвинили по статье об умышленном убийстве, но Яккасарайский районный суд переквалифицировал дело на статью об убийстве в состоянии сильного душевного волнения.

С учетом смягчающих обстоятельств — признания вины, раскаяния, отсутствия претензий со стороны родственников погибшего, наличия несовершеннолетних детей на иждивении и инвалидности подсудимой — суд приговорил женщину к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Решение было принято с учетом как тяжести поступка, так и крайне тяжелой жизненной ситуации, в которой оказалась женщина.

Читайте также:

«Всеми дырками организма будешь улыбаться»: педагог угрожала ученику

Недочеловек-паук: уральский маньяк признался в убийстве пенсионерки

«Ударила каблуком по яйцам»: как британская королева отбивалась от маньяка

Обещал коробку конфет: педофил выбил школьнице зубы и порвал влагалище