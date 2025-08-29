День знаний — 2025
29 августа 2025 в 15:25

Обещал коробку конфет: педофил выбил школьнице зубы и порвал влагалище

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Три года назад в поселке Новоомском Омской области чудом осталась жива после встречи с неоднократно судимым педофилом девятилетняя девочка Аня (имя изменено). NEWS.ru рассказывает подробности этой истории.

Педофил повел к пилораме

Летом 2022 года рабочий лесопилки в Новоомском Сергей Бояркин перебрал с алкоголем и встретил на своем пути девочку Аню. Школьница возвращалась из магазина, пишет NGS55.RU. Злоумышленник обманом увел ребенка к пилораме.

«Пообещал ей купить коробку конфет, [если она поможет выбрать цветы]. Зашли в цветочный магазин, чтобы взять денег, но девушки не оказалось. Развернулись и пошли с ней. Она: „Далеко еще?“ В сторону пилорамы. И все там произошло. До самой пилорамы не дошли, так как там работают», — рассказывал Бояркин.

В итоге педофил увел девочку примерно на полкилометра от изначальной точки. Вокруг были лишь частные дома и участки, поросшие травой и кустарниками. Здесь же пролегало несколько дорог, по которым курсировали местные жители. Это позже и спасло Аню от гибели.

Коротышка против младшеклассницы

Бояркин был мужчиной небольшого роста — всего 160 см. К тому же он был худощавым. На момент совершения преступления ему было 46 лет. Мужчина хоть и не самой внушительной комплекции, но достаточной, чтобы напасть на девятилетнего ребенка. Бояркин трижды ударил Аню кулаком со всей силы, повалил ее, задрал платье и начал насиловать.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Три раза я ее ударил в лицо кулаком. После этого я встал, она встала и надела платье. Я отвернулся, поворачиваюсь, а она уже бежит. Мне ее не догнать, потому что я пьяный. Вообще в ноль был. Я пошел на пилораму, переоделся и выехал в Омск. Скрывался на кладбище», — рассказал насильник.

Выбил три зуба

Девочка прибежала домой в крови. Позже медики диагностировали, что насильник выбил ребенку три зуба, а влагалище было разорвано до кровотечения. На лечение Аню экстренно отправили в одну из больниц региональной столицы.

На следующий день во всех местных чатах и сообществах появилась ориентировка на педофила. Силовики начали поиск преступника, а детей не отпускали гулять на улицу.

Бояркина поймали спустя два дня. Выяснилось, что у педофила за спиной уже 10 судимостей. Среди них небольшие провинности вроде кражи и тяжелые статьи — изнасилование, побои и убийство. Большую часть сознательной жизни человек провел в местах лишения свободы. До изнасилования Ани он провел на свободе чуть больше года.

В 2023 году Бояркина приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Кроме этого, насильник должен был выплатить один миллион рублей пострадавшей девочке.

Экспертиза выявила у мужчины психические расстройства, которые не освобождают его от отбывания срока. В колонии он будет наблюдаться у врача-психиатра.

педофилы
педофилия
происшествия
криминал
уголовные дела
дети
изнасилования
Россия
Омск
Омская область
сёла
зубы
избиения
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
