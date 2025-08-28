Учил школьников патриотизму: «Волонтер года» на СВО оказался педофилом?

В Карелии следователей заинтересовал общественник, который воспитывал в детях патриотизм. Его заподозрили в развратных действиях по отношению к несовершеннолетним и завели дело по «педофильской» статье. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

Арестован на два месяца

О задержании лауреата конкурса «Волонтер года — 2024» в Карелии Леонида Зябкина первым сообщило издание «Фактор». По его сведениям, мужчина был арестован 22 августа. Днем 28 августа эту информацию агентству подтвердил информированный источник.

«Он задержан, арестован на два месяца за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних», — рассказал собеседник агентства.

Зябкин — активный член региональной общественной палаты. В официальном паблике палаты можно найти множество фотографий с мероприятий, где мужчина рассказывает детям о патриотизме и проводит исторические уроки. В том числе он преподавал ОБЖ в карельском кадетском училище. Также мужчина был активным волонтером СВО, в том числе возил гуманитарную помощь в Донбасс.

Кроме того, 37-летний Зябкин числится заместителем председателя КРОО «Патриотическое движение „Карельский фронт“», командиром поискового отряда «Феникс», который занимается поиском неучтенных захоронений времен Великой Отечественной войны.

При «Фениксе» работает молодежный клуб «Энергия», воспитанники которого в том числе участвовали в июльской экспедиции.

Педофилия в экспедиции?

Издание «Столица на Онего» рассказывает, что дело может быть связано с теми самыми летними экспедициями, которые общественник проводит с группами детей. О них он подробно рассказывал в своем Telegram-канале «Дневник карела».

Примечательно, что во второй половине июля в ходе двухнедельной экспедиции в Лоухский район Карелии, в которую с ним отправились 14 детей, мужчина резко перестал вести социальные сети. Мероприятие по поиску артефактов времен ВОВ должно было проходить с 16 по 31 июля.

В Telegram-канале Зябкина последняя публикация появилась 17 июля, а в соцсети «ВКонтакте» он успел отчитаться только о четвертом дне экспедиции, когда ребята обнаружили останки бойцов Красной армии. На этой дате дневник обрывается.

«Душа начинает смердеть»

Следующая публикация от Зябкина появляется 26 июля — это репост из паблика «Православие» с цитатой Иоанна Кронштадтского.

«Бедствие для души — долго не причащаться Святых Таин: душа начинает смердеть страстями и грехами, сила которых возрастает по мере того, как долго мы не приступаем к Таинству Причастия», — говорится в цитате священника.

За неделю до резонанса в СМИ Зябкин опубликовал размышления писателя Александра Солженицына из произведения «Архипелаг ГУЛАГ», где тот призывает не пугаться беды.

«Не гонитесь за призрачным — за имуществом, за званиями: это наживается нервами десятилетий, а конфискуется в одну ночь. Живите с ровным превосходством над жизнью — не пугайтесь беды и не томитесь по счастью», — цитирует волонтер Солженицына.

По данным издания «Фактор», в деле фигурируют трое пострадавших. Все они несовершеннолетние подростки.

Как пишет издание, дело может быть не связано с минувшей экспедицией. Один из пострадавших спустя год решил рассказать о домогательствах Зябкина родителям, после чего семья обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

«Сохранять приватность частной жизни»

Уполномоченный по правам ребенка в Карелии Геннадий Сараев призвал сохранять анонимность пострадавших в этой истории. Он отметил, что со всеми детьми работают психологи.

«[Заявляем о] недопустимости вмешательства в расследование и просит средства массовой информации и общественность сохранять приватность частной жизни несовершеннолетних, связанных с педагогической деятельностью задержанного, а также сохранять анонимность потерпевших и их семей. Пострадавшим несовершеннолетним будет оказано необходимое психологическое сопровождение при проведении следственных действий», — говорится в официальном сообщении.

«Я не верю в этот бред»

Тем временем в соцсети «ВКонтакте» началась кампания в поддержку педагога с хештегами #СвободуЛеонидуЗябкину и #ЯнеВерюВЭтотБред. К моменту публикации на площадке появилось пять сообщений с поддержкой в адрес Зябкина. Люди утверждают, что мужчина не мог совершить приписанные ему преступления.

«Это преподаватель, который живет своим делом! Это патриот свой страны, который готов отдать последнее для парней на СВО! Готов рисковать своей жизнью на безвозмездной основе! Он обучает подростков и учит их уважать и любить свою Родину!» — пишет Анастасия Топтыгина.

Другой пользователь Аркадий Филимонов вторит ее доводам и утверждает, что заявители в этом уголовном деле — «мажоры».

«Я НЕ верю в эти кощунственные и совершенно бесовские обвинения от мажоров Петрозаводского бомонда!» — написал Филимонов.

