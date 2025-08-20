Бармалей ушел без трусов: садист забил няню и мальчика рашпилем

Александр Расчихмаров — убийца, из-за которого в середине 70-х годов все дети в Костроме вынуждены были сидеть дома, а не гулять на улице. Родители были шокированы сообщениями о жестокой расправе над мальчиком и няней в круглосуточном детском саду. NEWS.ru рассказывает о подробностях злодеяний юного советского маньяка.

Младший брат стал личным врагом

В 1975 году Расчихмарову было всего 18 лет, говорится в подкасте «Тайны МВД». Он жил со своим младшим братом и родителями — инженером и библиотекаршей. К тому времени молодой человек работал на заводе. Среди коллег и соседей Александр считался работящим парнем, хотя иногда появлялся дома пьяным.

Но на следствии мать Александра признавалась в том, чего могли не замечать окружающие. Уже с детства ее сын Саша был патологически жесток. Мальчик отлавливал во дворе кошек, ломал им лапы, избивал и смотрел, как те медленно умирают в мучениях. Потом он начал проявлять жестокость и к людям.

В 12 лет у Саши появился брат. Это стало основной причиной его садистских фантазий. На следствии юноша подробно рассказывал, как представляет, что его брат умирает то от тяжелой болезни, то в огне, то под колесами машины.

Однажды во время променада в горах с родителями Саша улучил момент и толкнул коляску с братом в сторону обрыва. Последствия были страшными — младенец получил серьезные травмы головы, из-за чего у него были проблемы с развитием. Мать тогда и не подумала, что к трагедии причастен ее старший сын, и списала все на случайность.

Бармалей

Именно ненависть к детям стала самым мощным триггером для садистских склонностей Александра. Поэтому его особенно раздражал детский сад под окнами дома. Это учреждение работало в круглосуточном режиме. Родители могли оставлять в нем детей на ночь под присмотром няни.

Однажды Александр решил дать волю своим фантазиям. В его планах не было убивать ребенка, но он хотел сильно напугать какого-нибудь мальчишку.

Расчихмаров надел парик и накладные усы, чтобы ребенок не смог опознать его позже. Для храбрости юноша выпил. В младшей группе, где оставались дети до трех лет, уже все спали. Не спали только мальчик Сережа Ромашкин и нянечка.

Именно Сережа встретил Расчихмарова в коридоре и узнал в нем Бармалея — злодея из советского фильма «Айболит 66», которого Александр напоминал в своей маскировке. Мальчик перепугался и с криком «Бармалей!» ринулся в комнату няни.

Александр признавался на допросе, что сама истерика малыша взбудоражила в нем все садистские инстинкты. Юноша схватил оказавшийся поодаль рашпиль и начал наносить удары по голове и телу ребенка.

Позже Александр убил тем же рашпилем прибежавшую на крики няню. При этом убийца изнасиловал женщину, оставив на месте преступления свои трусы. На допросе мужчина признавался, что надругался над женщиной «заодно», в его планы это не входило.

Кроме того, он собрал в пакет некоторые вещи, включая коробку фломастеров, намереваясь утащить это все с собой. Но после двойного убийства забыл о пакете.

Нож застрял у мальчика в черепе

Это преступление взбудоражило в Расчихмарове все его садистские потенции. Прокручивая в голове кровавую картину, которую он оставил в детском саду после себя, он решил повторить свою вылазку, теперь уже в другой детский сад.

Тогда жертвой садиста стал мальчик Толя. Он пришел в детский сад со своей бабушкой, которая работала там завхозом. Пробравшийся в здание Расчихмаров напал на ребенка с ножом. Лезвие застряло в черепе и обломилось. Мальчик упал пластом на пол, а маньяк поспешил ретироваться.

Толя выжил, хоть и потерял много крови. Когда пришел в сознание, он сказал, что напавший на него дядя был очень похож на Бармалея.

Сдал себя с трусами

Найти Расчихмарова смогли по отпечаткам пальцев на коробке с фломастерами, которую он хотел прихватить с собой на месте убийства. Они совпали с теми отпечатками, которые у юноши взяли еще в школьном возрасте, когда тот попался на краже.

Первое, что один из следователей спросил у юноши, которого задержали в подъезде, — какие трусы он носит. Расчихмаров ответил, что обычные семейные. Но, когда его попросили показать, в каком нижнем белье он сейчас, тот снял штаны, и на нем оказались плавки. В те годы в СССР для мужчины нетипично было носить именно этот фасон, тем более зимой. И такие же плавки были найдены на месте убийства няни, которая была изнасилована перед смертью.

Позже судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что именно Александр причастен к жестокой расправе над ребенком и женщиной в детском саду. Совпали образцы крови и спермы. Кроме того, в комнате у убийцы нашли тот самый нож с отколотым лезвием и усы с париком.

Расчихмарова приговорили к смертной казни. В 1976 году он был расстрелян.

