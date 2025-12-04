Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 декабря 2025 в 15:48

Мужчины с битой напали на сотрудников вокзала в российском регионе

В Костромской области группа мужчин с битой атаковала сотрудников вокзала

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
На железнодорожном вокзале в Костромской области группа мужчин с бейсбольной битой напала на сотрудников транспортной безопасности и избила их. Уголовное дело уже возбуждено, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета России.

По информации следствия, 8 ноября на станции Буй Северной железной дороги один из мужчин, вооруженный битой, избил работника транспортной безопасности. В ведомстве отметили, что дело возбуждено по признакам хулиганства, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Как стало известно РИА Новости от источника в правоохранительных органах, инцидент стал результатом личного конфликта между сотрудником вокзала и одним из нападавших. Последний привел своих товарищей для «разборок».

Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила, что материалы о конфликте, который перерос в драку, были переданы в Следственный комитет после отказа полиции возбуждать уголовное дело. Прокуратура Костромы взяла под контроль процесс расследования и его результаты.

Ранее сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в нападении на студентов в одном из магазинов на юго-востоке Москвы. Двое мужчин атаковали компанию молодых людей и скрылись с места ЧП.

