21 декабря 2025 в 11:15

Поезда в немецком городе вернулись к расписанию после эвакуации вокзала

В Штутгарте возобновили движение поездов после эвакуации главного вокзала

Фото: IMAGO/Marco Wolf/Global Look Press
Движение поездов возобновили в немецком городе Штутгарт после того, как главный вокзал города был срочно эвакуирован, передает портал SWR. По его информации, в подозрительном багаже, обнаруженном правоохранителями в комплексе зданий, находились «опасные жидкости».

Ограничения поездов на главном вокзале Штутгарта сняты, — говорится в сообщении.

После тщательной инспекции угрозу устранили без последствий для пассажиров. Операция завершилась успешно, поэтому центральный вокзал вернулся к нормальному функционированию. Сотрудники полиции продолжают расследование обстоятельств находки.

Ранее шесть поездов задержались в Архангельской области из-за технической неисправности на участке Кеньга — Малька — Холмогорская, к которой привела непогода. Речь идет о составах, следующих из Москвы, Котласа, Онеги, Северодвинска, Санкт-Петербурга, а также идущих в Обозерскую.

До этого два пассажирских поезда столкнулись в американском штате Нью-Джерси, один из составов в результате аварии частично сошел с рельсов. Столкновение произошло на линии Montclair — Boonton к западу от станции Bay Street в городе Монтклер. 17 человек получили легкие травмы.

вокзалы
эвакуации
Германия
происшествия
поезда
