Поезда в немецком городе вернулись к расписанию после эвакуации вокзала

Движение поездов возобновили в немецком городе Штутгарт после того, как главный вокзал города был срочно эвакуирован, передает портал SWR. По его информации, в подозрительном багаже, обнаруженном правоохранителями в комплексе зданий, находились «опасные жидкости».

Ограничения поездов на главном вокзале Штутгарта сняты, — говорится в сообщении.

После тщательной инспекции угрозу устранили без последствий для пассажиров. Операция завершилась успешно, поэтому центральный вокзал вернулся к нормальному функционированию. Сотрудники полиции продолжают расследование обстоятельств находки.

