20 декабря 2025 в 12:50

ЧП в Архангельской области задержало поезда из Москвы и Петербурга

Шесть пассажирских поездов задержались в Архангельской области

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Шесть поездов задержались в Архангельской области из-за технической неисправности на участке Кеньга – Малька – Хомогорская, к которой привела непогода, сообщили в РЖД. Речь идет о составах, следующих из Москвы, Котласа, Онеги, Северодвинска, Санкт-Петербурга, а также идущих в Обозерскую. Максимальная задержка – у поезда из Москвы, он задерживается почти на семь часов.

Там добавили, что проездные бригады помогают пассажирам, в том числе предоставляют горячее питание. Компания принесла свои извинения из-за неудобства.

Также стало известно, что сразу несколько поездов были задержаны в Воронежской области в результате падения обломков сбитых беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора Александра Гусева, движение составов уже восстановлено.

Тем временем появилась информация, что Московский дептранс запустил уникальный тематический трамвай, посвященный 70-му, юбилейному сезону театра «Современник». Он вышел на легендарный маршрут «А». Остановки в нем объявляют звезды «Современника»: голоса художественного руководителя Владимира Машкова и артистов Алены Бабенко, Александра Хованского, Ивана Стебунова.

