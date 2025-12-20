ЧП в Архангельской области задержало поезда из Москвы и Петербурга

Шесть поездов задержались в Архангельской области из-за технической неисправности на участке Кеньга – Малька – Хомогорская, к которой привела непогода, сообщили в РЖД. Речь идет о составах, следующих из Москвы, Котласа, Онеги, Северодвинска, Санкт-Петербурга, а также идущих в Обозерскую. Максимальная задержка – у поезда из Москвы, он задерживается почти на семь часов.

Там добавили, что проездные бригады помогают пассажирам, в том числе предоставляют горячее питание. Компания принесла свои извинения из-за неудобства.

Также стало известно, что сразу несколько поездов были задержаны в Воронежской области в результате падения обломков сбитых беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора Александра Гусева, движение составов уже восстановлено.

