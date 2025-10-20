Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 18:15

Россиянин пытался похитить ребенка на улице

В Костроме 51-летний мужчина пытался похитить несовершеннолетнего

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Костроме сотрудники правоохранительных органов задержали 51-летнего местного жителя, которого подозревают в попытке похитить мальчика на улице, сообщили в СУ СК России по региону. Инцидент произошел возле одного из зданий на улице Мичуринцев.

Согласно предварительным данным, мужчина с судимостью подошел к ребенку, схватил его за руку и позвал за собой. Очевидец, заметивший это, вмешался. После этого подозреваемый ушел с места происшествия.

Суд принял решение заключить подозреваемого под стражу. Было возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 30 и пунктом «д» части 2 статьи 126 Уголовного кодекса РФ. Эти статьи предусматривают ответственность за покушение на похищение несовершеннолетнего. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение, а также назначены необходимые экспертизы для детального изучения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Балашихе мужчина попытался похитить маленькую девочку. Инцидент произошел рядом с продуктовым магазином, когда незнакомец схватил ребенка за руку и силой пытался увести. На крики девочки сбежались прохожие, которые отбили ее у незнакомца.

Кострома
похищения
дети
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, когда Трамп может посетить Китай
Развод с Сексте, долги, мнение об СВО: где сейчас актер Максим Матвеев
Печально известный колл-центр с россиянами накрыли у тайской границы
Российская теннисистка Тимофеева сменила гражданство
Установлена полная хронология ограбления в Лувре
Не все страны ЕС изъявили желание участвовать в «трибунале» против России
Ученые нашли революционный способ вернуть зрение
«Все полетело в пропасть»: писатель оценил роль Горбачева в развале СССР
ЕС предупредили о серьезных последствиях энергетических санкций против РФ
Трамп надеется на заключение честной торговой сделки с КНР
Трамп заявил о стабильных отношениях с Китаем
«Дневник доктора Зайцевой», ипотека, Латвия: как живет актриса Яна Крайнова
Лолите пришлось обратиться к психиатру
Трамп пообещал, что США «утонут» в минералах
В Госдуме рассказали о новой «лотерейной» схеме мошенников
Военэксперт оценил боевые качества наемников в рядах ВСУ
Трамп заявил, что не верит в победу Украины в конфликте
Вратаря заманили на просмотр в команду, а затем похитили и убили
Рубио озвучил важный аспект в работе над достижением мира на Украине
В Белоруссии будут наказывать за определенные действия с дронами
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента
Общество

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.