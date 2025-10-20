Россиянин пытался похитить ребенка на улице

В Костроме сотрудники правоохранительных органов задержали 51-летнего местного жителя, которого подозревают в попытке похитить мальчика на улице, сообщили в СУ СК России по региону. Инцидент произошел возле одного из зданий на улице Мичуринцев.

Согласно предварительным данным, мужчина с судимостью подошел к ребенку, схватил его за руку и позвал за собой. Очевидец, заметивший это, вмешался. После этого подозреваемый ушел с места происшествия.

Суд принял решение заключить подозреваемого под стражу. Было возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 3 статьи 30 и пунктом «д» части 2 статьи 126 Уголовного кодекса РФ. Эти статьи предусматривают ответственность за покушение на похищение несовершеннолетнего. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение, а также назначены необходимые экспертизы для детального изучения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее в Балашихе мужчина попытался похитить маленькую девочку. Инцидент произошел рядом с продуктовым магазином, когда незнакомец схватил ребенка за руку и силой пытался увести. На крики девочки сбежались прохожие, которые отбили ее у незнакомца.