В Подмосковье прохожие не дали «отцу» похитить девочку В Балашихе прохожие спасли ребенка от похитителя

В подмосковной Балашихе мужчина попытался похитить маленькую девочку, но ее спасли неравнодушные прохожие, передает Telegram-канал «112». Незнакомец схватил ребенка за руку и силой пытался увести. Все произошло рядом с продуктовым магазином.

На крики девочки сбежались бдительные прохожие, которые отбили ее у незнакомца. Мужчина при этом утверждал, что нет повода для беспокойства, так как он якобы является отцом. По данным канала, похитителя разыскивает полиция.

Ранее стало известно, что туристку из Читы, которую обманом вывезли из Таиланда в Мьянму, продали в рабство. Об этом сообщила знакомая пострадавшей. Девушка приехала в Бангкок с намерением работать моделью, но оказалась в лагере на границе, где пленников заставляют обманывать людей и угрожают продажей на органы.

До этого житель села Чигорак в Воронежской области взял в рабство бездомного, а потом похитил свою бывшую девушку. Бездомный мужчина работал на участке с 2013 по 2015 год. Его держали в неблагоустроенной постройке и периодически избивали.