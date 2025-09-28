Раскрыта судьба россиянки, которую вывезли из Таиланда в Мьянму Mash: похищенную в Таиланде россиянку продали в рабство

Туристку из Читы, которую обманным путем вывезли в Мьянму с территории Таиланда, продали в рабство, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на знакомую пострадавшей. По ее словам, читинка приехала в Бангкок, чтобы работать моделью.

Как уточнил канал, россиянку увезли в специальный лагерь на границе с Мьянмой. Там ее и других девушек заставили обманывать людей, торгуя своими лицами и телами. За непослушание пленников бьют плетью и грозят продать на органы.

Знакомая пострадавшей добавила, что в лагере большое число жителей стран СНГ, в особенности россиян, а также китайцев и уроженцев Юго-Восточной Азии. По ее словам, в буферной зоне не работают законы. При этом преступники предлагают пленникам возможность освобождения за $15 тыс. (1,25 млн рублей).

Ранее посол России в Таиланде Евгений Томихин сообщил, что неизвестные обманным путем вывезли гражданку России в Мьянму с территории Таиланда. Предполагалось, что девушку могли принудить работать в мошеннических кол-центрах.