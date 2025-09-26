Неизвестные вывезли россиянку из Таиланда в Мьянму Посол Томихин: россиянку вывезли из Таиланда в Мьянму для работы в кол-центрах

Неизвестные вывезли гражданку России обманным путем в Мьянму с территории Таиланда, рассказал ТАСС посол РФ в Таиланде Евгений Томихин. По его данным, женщину могли принудить работать в мошеннических кол-центрах.

Первоначально нашей соотечественнице обещали работу моделью в Таиланде — соответствующее предложение она получила в одном из неизвестных Telegram-каналов и приняла решение ехать. К сожалению, сейчас связи с ней нет, а последний телефонный разговор с ее матерью состоялся через два дня после прибытия в Мьянму, — рассказал Томихин.

По его словам, посольство предпринимает меры по спасению россиянки: поддерживает контакт с дипмиссией Мьянмы в Бангкоке и тайской полицией. Он добавил, что, как правило, такие кол-центры расположены вдали от столицы. При сигнале от мьянманской стороны будет организован выезд на границу для передачи и доставки гражданки в аэропорт Бангкока, откуда ее отправят в Россию, пояснил он.

Ранее российскую туристку Эрику Владыко, оставившую четырехлетнюю дочь одну в отеле и исчезнувшую с европейцем в Таиланде, нашли в дешевом хостеле Бангкока. В посольстве подтвердили, что с ней установлена связь и ей готовы оказать помощь. По данным дипломатов, сведения о россиянке поступили от работников хостела.