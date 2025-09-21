Раскрыта судьба пропавшей в Таиланде россиянки, бросившей ребенка в отеле Пропавшая россиянка Владыко была обнаружена в дешевом хостеле Таиланда

Российскую туристку, оставившую четырехлетнюю дочь в отеле и пропавшую вместе с европейцем в Таиланде, обнаружили в дешевом хостеле, передает Telegram-канал Mash. По информации журналистов, гостиница расположена в неблагополучном районе Бангкока.

В данный момент 34-летняя Эрика Владыко беседует с сотрудниками консульства, говорится в сообщении. Она рассказывает дипломатам о произошедшем и объясняет, почему оставила ребенка одного 13 сентября.

Ранее россиянка оставила маленькую дочь одну в отеле и бесследно исчезла в Бангкоке. Девочка была помещена в детский дом. Поиски Владыко продолжались пять дней. По имеющимся данным, около двух часов ночи женщина вышла из такси в оживленном районе столицы Таиланда и пропала. Подруга семьи сообщила журналистам, что Эрика ранее жила на острове Самуи, но по неизвестным причинам приехала в Бангкок. Она оставила дочь одну в гостинице и вызвала такси с чужого телефона, забрав с собой свой смартфон.

Позже стало известно, что дочь пропавшей в Таиланде россиянки была передана из детского дома бабушке и дедушке, которые прибыли на место. Тайская полиция официально приступила к поискам женщины лишь 18 сентября, через шесть дней после ее исчезновения.