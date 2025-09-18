Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 12:07

Россиянка оставила ребенка в гостинице и бесследно исчезла

В Бангкоке ищут россиянку, оставившую маленькую дочь одну в отеле

Россиянка оставила маленькую дочь одну в отеле и бесследно пропала в Бангкоке, сообщает Telegram-канал «ПОТОК». Сейчас девочка находится в детском доме. Поиски 34-летней Эрики Владыко ведутся уже пять дней.

По данным канала, около двух часов ночи женщина вышла из такси в оживленном районе столицы Таиланда и бесследно исчезла. Подруга семьи рассказала журналистам, что Эрика жила на острове Самуи, но по неизвестным причинам приехала в Бангкок. Она оставила дочь одну в гостинице и вызвала такси с чужого телефона, свой смартфон девушка забрала с собой.

Девочку передали представителям опеки, которые направили ребенка в детский дом. Сейчас за малышкой ухаживает русскоязычная знакомая семьи, поддерживающая связь с полицией и консульством. В ближайшее время родители пропавшей женщины планируют прилететь в Таиланд.

Ранее в Свердловской области трагически погибла 64-летняя женщина, которая заблудилась в лесу во время сбора ягод. Она исчезла в районе поселка Крутиха Режевского района. Ее искали 10 дней. Сообщается, что пенсионерка хорошо знала местность.

