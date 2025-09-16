Празднование Дня города в Москве
16 сентября 2025 в 11:23

На Урале женщина заблудилась в лесу и погибла

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В Свердловской области 64-летняя женщина погибла, потерявшись в лесу во время сбора ягод, сообщает портал E1.RU. По данным издания, россиянка исчезла в районе деревни Крутихи Режевского района, ее поиски велись 10 дней.

Родные отмечали, что пенсионерка хорошо знала местность. В поисках женщины участвовали сотрудники полиции и десятки волонтеров.

Ранее в Сочи спасатели вывели из каньона реки Куапсе заблудившихся туристов с шестимесячным малышом. Семья из Тульской области заблудилась, гуляя по водопадам в Мамедовом ущелье. Связь в этом месте отсутствует. Поэтому дозвониться в 112 удалось только на вершине горы. Врачи осмотрели взрослых с ребенком и отпустили в отель.

До этого проект «Помощь в поиске детей» сообщил, что в России за лето 2025 года зафиксировали 253 случая пропажи детей. Из них 227 несовершеннолетних вернулись к родственникам живыми, 15 погибли, а 11 еще в розыске. Больше всего случаев пропажи детей зарегистрировали в июне — 87. В июле этот показатель равнялся 82, а в августе — 84. Чаще всего несовершеннолетние пропадали в Приморье (60 случаев), Калининградской (26 случаев) и Свердловской областях (19 случаев).

поиски
пропавшие
леса
Свердловская область
