Семья с маленьким ребенком потерялась в горах Сочи Спасатели вывели заблудившихся туристов с малышом из каньона реки в Сочи

В Сочи спасатели вывели из каньона реки Куапсе заблудившихся туристов с шестимесячным малышом, сообщает Telegram-канал Kub Mash. Семья из Тульской области заблудилась, гуляя по водопадам в Мамедовом ущелье.

Связь в этом месте отсутствует. Поэтому дозвониться в 112 удалось только на вершине горы. Врачи осмотрели взрослых с ребенком и отпустили в отель.

Ранее в Иркутской области временно приостановлены два туристических маршрута в Прибайкальском национальном парке. Причиной стала угроза, исходящая от медведя, появившегося вблизи населенного пункта Тырган Ольхонского района. Хищник напал на двух охотничьих собак, что вызвало беспокойство у местных жителей и инспекторов парка.

До этого в Таджикистане спасли сломавшего ногу в горах россиянина Антона Телицина. Турист получил травму при падении с высоты. Спасатели нашли Телицина с помощью спутниковых координат. Россиянина эвакуировали по сложным горным дорогам в село Вору. Затем его отвезли в Центральную больницу города Пенджикент.