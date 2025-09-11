Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 09:45

В одной из стран СНГ спасли сломавшего ногу в горах россиянина

В Таджикистане спасли сломавшего ногу в горах россиянина Телицина

Фото: Roman Denisov/Global Look Press

В Таджикистане спасли сломавшего ногу в горах россиянина Антона Телицина, сообщила спецгруппа быстрого реагирования спасателей Согдийской области на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена). Там уточнили, что турист получил травму при падении с высоты. Спасатели нашли Телицина с помощью спутниковых координат.

При осмотре выяснилось, что турист сломал ногу при падении с высоты. Ему была оказана первая медицинская помощь на месте происшествия, — говорится в сообщении.

Россиянина эвакуировали по сложным горным дорогам в село Вору. Затем его отвезли в Центральную больницу города Пенджикент.

Ранее стало известно, что тело туриста из Белоруссии нашли на высоте 2800 метров на Эльбрусе. Его эвакуировали и передали следственно-оперативной группе. Мужчина не регистрировался у спасателей перед восхождением и перестал выходить на связь 3 сентября.

До этого сообщалось, что казахстанским экстренным службам удалось спасти шесть альпинистов в горах Заилийского Алатау в Алма-Атинской области. Пятеро из них — россияне. Два человека получили травмы ног, из-за чего не смогли продолжить восхождение.

