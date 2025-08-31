Названо число российских альпинистов, спасенных в горах Казахстана Спасатели эвакуировали пятерых россиян с гор в Казахстане

Казахстанским экстренным службам удалось спасти шесть альпинистов в горах Заилийского Алатау в Алма-Атинской области. Пятеро из них — россияне, передает Telegram-канал МЧС страны.

Несмотря на отсутствие связи, спасатели МЧС определили геолокацию группы на высоте 4300 м и эвакуировали с помощью вертолета всех туристов, среди которых пять человек являются гражданами РФ, — пояснили в пресс-службе.

По информации экстренного ведомства, двое альпинистов получили травмы ног, из-за чего не смогли продолжить восхождение. Причиной стал камнепад на пике Сатпаева.

Ранее вице-президент федерации альпинизма Александр Пятницин сообщил, что застрявшая на пике Победы в Киргизии россиянка Наталья Наговицина не сможет спуститься с гор самостоятельно из-за перелома ноги. Он отметил, что при прогнозе необходимо учитывать болевой порог человека.

Также оказалось, что перед восхождением на пик Наговицина подписала документ, снимающий всю ответственность с турфирмы. Альпинистка приняла все организационные риски на себя.