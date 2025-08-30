День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
30 августа 2025 в 21:23

Альпинист оценил шансы Наговициной спуститься с пика Победы самостоятельно

Альпинист Пятницин: Наговицина не спустится с пика Победы сама из-за перелома

Наталья Наговицина Наталья Наговицина Фото: Социальные сети

Российская альпинистка Наталья Наговицина, которая застряла на пике Победы в Киргизии, не может спуститься самостоятельно из-за перелома ноги, заявил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин. По его словам, которые приводит «Спорт-Экспресс», необходимо учитывать болевой порог человека.

Нужно понимать болевой порог человека, — сказал он.

Пятницин также уточнил, что с той высоты еще никого не спускали. Были экспедиции, которые погибали во время спасательных операций, добавил он.

Ранее сообщалось, что аэровидеосъемка с использованием БПЛА не выявила признаков жизни в месте, где, предположительно, находится Наговицина. Несмотря на экстремальные погодные условия, включая сильные порывы ветра, съемка проводилась с использованием тепловизора.

До этого член правления Федерации альпинизма России Александр Яковенко рассказал, что за годы восхождений на пике Победы погибли порядка 30 альпинистов из разных стран. По его словам, трагедии происходили в пределах 100 метров от точки, где сейчас находится альпинистка.

Наталья Наговицина
горы
Киргизия
альпинизм
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Ждут мрачные дни»: хуситы пригрозили Израилю из-за гибели премьера Йемена
Беспилотник атаковал объект в Белгородской области
Японский министр отменил поездку в США из-за споров о рисе
В Госдуме потребовали проверить цены на цветы к 1 сентября
Под Тверью задержали полсотни польских байкеров-националистов
Три жителя приграничья пострадали из-за атак украинских дронов
В «Зените» выбрали нового председателя правления
«Спартак» добил «Сочи» на последних минутах
Альпинист оценил шансы Наговициной спуститься с пика Победы самостоятельно
Трамп намекнул на Нобелевскую премию и разозлил Индию
Под Новороссийском завершили ликвидацию последствий разлива нефти
Легендарный хоккеист провел прощальный матч
Чиновник купил дешевый компьютер по цене дорогого за бюджетные деньги
Петербург открестился от «сухого закона»
Врач раскрыла неожиданный эффект кваса
Минобороны утвердило проект оборонного бюджета на 2026–2028 годы
Зеленский попросил Моди передать России «сигнал» на ШОС
«Приеду в Киев на тракторе пахать»: Лукашенко — 71. Топ фраз президента
При ударе Израиля по Сане погибли 10 министров правительства хуситов
Суд признал дискриминацией объявления с отказом сдавать жилье цыганам
Дальше
Самое популярное
7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу
Общество

Готовим маринованные яблоки на зиму: простая и вкусная закуска к мясу

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане
Общество

Готовим вяленые помидоры на зиму: рецепт как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.