Альпинист оценил шансы Наговициной спуститься с пика Победы самостоятельно

Российская альпинистка Наталья Наговицина, которая застряла на пике Победы в Киргизии, не может спуститься самостоятельно из-за перелома ноги, заявил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин. По его словам, которые приводит «Спорт-Экспресс», необходимо учитывать болевой порог человека.

Нужно понимать болевой порог человека, — сказал он.

Пятницин также уточнил, что с той высоты еще никого не спускали. Были экспедиции, которые погибали во время спасательных операций, добавил он.

Ранее сообщалось, что аэровидеосъемка с использованием БПЛА не выявила признаков жизни в месте, где, предположительно, находится Наговицина. Несмотря на экстремальные погодные условия, включая сильные порывы ветра, съемка проводилась с использованием тепловизора.

До этого член правления Федерации альпинизма России Александр Яковенко рассказал, что за годы восхождений на пике Победы погибли порядка 30 альпинистов из разных стран. По его словам, трагедии происходили в пределах 100 метров от точки, где сейчас находится альпинистка.