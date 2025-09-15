Медведи «запретили» туристам путешествовать по Байкалу Два туристических маршрута на Байкале вынужденно закрылись из-за медведя

В Иркутской области временно приостановлены два туристических маршрута в Прибайкальском национальном парке. Причиной стала угроза, исходящая от медведя, появившегося вблизи населенного пункта, сообщила пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

По ее данным, 14 сентября в деревне Тырган Ольхонского района был замечен медведь. Хищник напал на двух охотничьих собак, что вызвало беспокойство у местных жителей и инспекторов парка. В связи с этим закрыты маршруты «Тажераны» и «Деревня Тырган — урочище Саган-Заба».

Хищник вышел на улицу деревни Тырган Ольхонского района. Его жертвами стали две охотничьих собаки. До момента выяснения всех обстоятельств нападения и устранения угрозы для людей, местных жителей и посетителей национального парка настоятельно просят воздержаться от походов, — говорится в сообщении.

На потенциально опасных участках Еланцинского участкового лесничества усилены меры контроля. Прибайкальский национальный парк остается самой протяженной охраняемой территорией в стране — он тянется на 470 км вдоль Байкала и охватывает более 417 тыс. гектаров.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье медведь несколько раз разорял пасеку вблизи деревни Малыгино, поедая мед. Первый инцидент произошел 9 августа — хищник уничтожил более 20 ульев, а в начале сентября повторил набег, несмотря на близость пасеки к шоссе и ферме.