13 декабря 2025 в 11:34

«Медвежья шубка» с секретом: вы не догадаетесь, что внутри!

«Медвежья шубка» с секретом: вы не догадаетесь, что внутри! «Медвежья шубка» с секретом: вы не догадаетесь, что внутри! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Этот рецепт добавит пикантной свежести и легкой остроты. Подготовьте стандартные отварные овощи: свеклу, морковь, картофель (по 2 шт.), натрите их раздельно. Отварите 3 яйца и мелко порубите. Секретный компонент — маринованный имбирь (50 г). Его нужно мелко нарезать, чтобы его розовые лепестки равномерно распределились в салате. Слои формируйте в следующей последовательности: картофель, соль, майонез. Затем — мелко нарезанный репчатый лук (можно использовать зеленый лук перо). Далее — слой традиционной сельди (200 г филе, кубиком), смешанной с тем самым маринованным имбирем. Потом — морковь, майонез, яйца, свекла, майонез. Дайте блюду хорошо пропитаться.

Ранее мы писали о том, как приготовить салат с семгой, который не испортит фигуру

