Салат «Царская шуба» с копчёной скумбрией: сто раз так делала — и все в приятном шоке

Салат «Царская шуба» с копчёной скумбрией — настоящая праздничная классика с неожиданным поворотом. Привычные слои «шубы» в сочетании с ароматной копчёной скумбрией раскрываются по-новому: вкус получается насыщенным, ярким и запоминающимся. Такой вариант неизменно вызывает восторг у гостей и моментально становится хитом новогоднего стола.

Для приготовления вам понадобится: картофель – 3 средние шт., морковь – 2 шт., свёкла – 2 шт., яйца – 4 шт., скумбрия копчёная – 250 г, лук репчатый – 1 шт., майонез – для промазки слоёв, укроп – пучок, красная икра – 50–70 г.

Как приготовить: овощи (картофель, морковь, свёклу) и яйца отварите до готовности, полностью остудите и очистите. Свёклу натрите на крупной тёрке и сбрызните небольшим количеством лимонного сока, чтобы сохранить яркий цвет. Картофель и морковь также натрите на крупной тёрке, яйца — на мелкой.
Копчёную скумбрию очистите от кожи и костей, нарежьте мелкими кубиками. Лук мелко порежьте и при желании обдайте кипятком или замаринуйте на 10 минут в воде с уксусом, затем отожмите.

Собирайте салат в салатнице или на плоском блюде, смазывая слои тонким слоем майонеза: первый слой — картофель, второй — копчёная скумбрия с луком, третий — морковь, четвёртый — яйца, пятый — свёкла. Картофель и морковь слегка посолите. Верхний слой майонезом не покрывайте. Уберите салат в холодильник минимум на 2–3 часа для пропитки. Перед подачей щедро украсьте рубленым укропом и красной икрой.

Ранее мы готовили салат, который перемешивается прямо за столом. «Эдельвейс» — праздничная закуска с пикантным характером.

