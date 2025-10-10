Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
10 октября 2025 в 00:29

Медведь устроил себе «столовую» из мусорного бака в Сочи

SHOT: жителей Красной поляны в Сочи терроризирует огромный медведь

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Жители района Красная поляна в Сочи ближе к ночи боятся выбрасывать мусор из-за медведя, который повадился рыться в контейнерах в поисках пропитания, пишет Telegram-канал SHOT. Хищника неоднократно видели в районе села Эсто-Садок.

Дикий зверь создает большие проблемы коммунальным службам и очень пугает людей. Они боятся, что голодный медведь рано или поздно на кого-нибудь нападет.

Впервые этот хищник был замечен в Сочи 3 октября. Он попал на видео в тот момент, когда встал на задние лапы, схватился за контейнер с мусором и выкатил его со специальной площадки. По словам очевидцев, зверь несколько раз приоткрывал крышку и засовывал голову внутрь контейнера. Местные жители предположили, что медведь, вероятно, был очень голоден, раз решился выйти к людям.

Ранее в Якутии пьяный угонщик, спасаясь от медведя, неожиданно выбежал на дорогу прямо к полицейскому патрулю. 33-летний вахтовик из Новосибирска угнал автомобиль, но столкнулся с диким зверем во время пешего перехода через лес. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый возместил ущерб владельцу машины и дал подписку о невыезде.

Сочи
медведь
мусорка
животные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Марионетки»: венгры развесили провокационные плакаты с фон дер Ляйен
Гороскоп на 10 октября: испытание для Раков, финансовая удача для Водолеев
Медведь устроил себе «столовую» из мусорного бака в Сочи
Чета Кончаловских и Дибров с сыном: премьера «Хроник русской революции»
В Липецкой области разбился российский истребитель
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 10 октября 2025 года
Скончался «крестный отец» овечки Долли
«Я в санатории»: как сидит расчленитель Соколов, почему не идет на СВО
Военкор Коц раскрыл планы Зеленского в отношении Белгорода
Трамп озвучил, какую страну нужно «вышвырнуть» из НАТО
Развод Джигана и Самойловой: как будут делить недвижимость, бизнес и детей
В ГД предложили ввести новый вид помощи для студентов-родителей
Запад тренирует спецназ в страхе перед Россией
Трамп прокомментировал вероятность конфликта между РФ и Финляндией
Турист погиб, спасаясь из горящего номера в испанском отеле
Украинская бригада своей неопытностью «надула» Киев на $20 млн
В Швейцарии призвали отменить «украинское бремя»
Аэропорт в российском регионе временно прекратил работу
Чтобы старость в радость: как выбрать частный пансионат для пожилых людей
В ХАМАС заявили о завершении конфликта в Газе
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака
Общество

Просто натрите яблоки и погасите соду кефиром: обалденные яблочные оладьи для осеннего завтрака

Такие вкусные блинчики вы еще не ели! Белорусские налистники с творогом
Семья и жизнь

Такие вкусные блинчики вы еще не ели! Белорусские налистники с творогом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.