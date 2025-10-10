Медведь устроил себе «столовую» из мусорного бака в Сочи SHOT: жителей Красной поляны в Сочи терроризирует огромный медведь

Жители района Красная поляна в Сочи ближе к ночи боятся выбрасывать мусор из-за медведя, который повадился рыться в контейнерах в поисках пропитания, пишет Telegram-канал SHOT. Хищника неоднократно видели в районе села Эсто-Садок.

Дикий зверь создает большие проблемы коммунальным службам и очень пугает людей. Они боятся, что голодный медведь рано или поздно на кого-нибудь нападет.

Впервые этот хищник был замечен в Сочи 3 октября. Он попал на видео в тот момент, когда встал на задние лапы, схватился за контейнер с мусором и выкатил его со специальной площадки. По словам очевидцев, зверь несколько раз приоткрывал крышку и засовывал голову внутрь контейнера. Местные жители предположили, что медведь, вероятно, был очень голоден, раз решился выйти к людям.

