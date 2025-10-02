Автоугонщик сбежал от медведя прямо к полиции Пьяный вахтовик в Якутии угнал автомобиль и столкнулся с медведем

В Якутии пьяный угонщик, спасаясь от медведя, неожиданно выбежал на дорогу прямо к полицейскому патрулю, сообщает пресс-служба регионального МВД. 33-летний вахтовик из Новосибирска угнал автомобиль, но столкнулся с диким зверем во время пешего перехода через лес.

По данным следствия, мужчина с коллегой выпили алкоголь в Алдане, после чего тот угнал незапертую машину, заведя ее путем соединения проводов. По дороге на вахтовый участок водитель уснул, автомобиль съехал в кювет. При попытке дойти пешком через лес вахтовики встретили медведя, что заставило их вернуться обратно к машине.

Увидев дымящийся автомобиль, мужчины выбежали на дорогу, где их сразу заметил полицейский патруль. По факту угона возбуждено уголовное дело, подозреваемый возместил ущерб владельцу автомобиля и дал подписку о невыезде.

