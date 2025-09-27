В Ленобласти медведь явился на пасеку и устроил погром Медведь разорил пасеку на ферме «Ладожский дом» под Приозерском

Медведь разорил пасеку на ферме «Ладожский дом» у поселка Владимировка в Приозерском районе Ленинградской области, сообщает Telegram-канал 47news со ссылкой на председателя региональной общественной организации с одноименным названием Рашида Шайхутдинова. Животное в поисках еды повалило ульи и разломало рамки с сотами.

Стоит задуматься о том, что медведи уже заходят на территорию, где обитает человек. Пару дней назад видел медведя в самой Владимировке. Подозреваю, что это тот же самый, что посетил и нашу ферму. <...> Беспокоит безопасность людей. К нам приезжает много гостей, и Владимировка — поселок немаленький, — поделился собеседник.

Шайхутдинов обратился в комитет по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области. По его словам, в организации надеются на оперативное решение, поскольку убивать этого зверя нельзя, но можно переселить в безлюдные пограничные районы, подальше от людей.

Ранее в Петропавловске-Камчатском ввели режим повышенной готовности из-за участившихся выходов медведей в город. Власти усилили контроль возле социальных объектов, организовали круглосуточную работу оперативных служб и анонсировали родительские собрания в школах, чтобы обсудить меры безопасности.