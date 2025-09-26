В столице Камчатки ввели режим повышенной готовности из-за медведей

Режим повышенной готовности ввели в Петропавловске-Камчатском в связи с участившимися случаями выхода медведей в город, сообщила пресс-служба мэрии. Там уточнили, что только за последние сутки зафиксированы несколько звонков в оперативные службы с сообщениями о хищниках на улице.

Отлажено круглосуточное взаимодействие всех оперативных служб, включая полицию, чтобы информация о появлении медведей доводилась своевременно и отрабатывалась оперативно, купируя вероятные негативные последствия, — указали власти города.

Кроме того, усилили контрольные мероприятия вблизи социальных объектов. В школах проведут родительские собрания на тему безопасности в связи с забредающими в город дикими животными.

Ранее стало известно, что медведь напал на россиянина на автомобильной парковке в Камчатском крае. Пострадавший спасся, запрыгнув в транспортное средство. Хищник сначала набросился на мужчину, а затем выбил окна в машине и помял задние крылья.

До этого в Петропавловске-Камчатском скончалась женщина, пострадавшая от нападения медведя. Трагический инцидент произошел утром 25 сентября на территории школы № 3, хищник атаковал женщину, когда она находилась на прогулке. Пострадавшая была доставлена в реанимационное отделение краевой больницы с тяжелыми повреждениями, включая скальпированные раны и травму кисти. Медведь, совершивший нападение, был ликвидирован.