Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
26 сентября 2025 в 05:37

В столице Камчатки ввели режим повышенной готовности из-за медведей

В Петропавловске-Камчатском ввели режим повышенной готовности из-за медведей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Режим повышенной готовности ввели в Петропавловске-Камчатском в связи с участившимися случаями выхода медведей в город, сообщила пресс-служба мэрии. Там уточнили, что только за последние сутки зафиксированы несколько звонков в оперативные службы с сообщениями о хищниках на улице.

Отлажено круглосуточное взаимодействие всех оперативных служб, включая полицию, чтобы информация о появлении медведей доводилась своевременно и отрабатывалась оперативно, купируя вероятные негативные последствия, — указали власти города.

Кроме того, усилили контрольные мероприятия вблизи социальных объектов. В школах проведут родительские собрания на тему безопасности в связи с забредающими в город дикими животными.

Ранее стало известно, что медведь напал на россиянина на автомобильной парковке в Камчатском крае. Пострадавший спасся, запрыгнув в транспортное средство. Хищник сначала набросился на мужчину, а затем выбил окна в машине и помял задние крылья.

До этого в Петропавловске-Камчатском скончалась женщина, пострадавшая от нападения медведя. Трагический инцидент произошел утром 25 сентября на территории школы № 3, хищник атаковал женщину, когда она находилась на прогулке. Пострадавшая была доставлена в реанимационное отделение краевой больницы с тяжелыми повреждениями, включая скальпированные раны и травму кисти. Медведь, совершивший нападение, был ликвидирован.

медведи
животные
Камчатка
хищники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россия добилась триумфа в параплавании
В Венгрии жестко поставили Украину на место после хамства в адрес Будапешта
Минприроды нашло способ находить потерявшихся домашних животных
Военный эксперт рассказал, какое оружие США могут отправить Киеву
В Иране рассказали об ультиматуме США для отсрочки санкций
В МАГАТЭ раскрыли, насколько велик запас природного урана на Земле
Священник объяснил, грешно ли жить без нательного креста
Готовлю белорусские драники – блюдо, которое всегда в тренде
На Солнце зафиксирована серия мощных вспышек
Экс-судью из Краснодара обвинили в захвате сельхозпредприятия
Несколько БПЛА заметили над крупнейшей авиабазой Дании
В Госдуме порадовались из-за решения УЕФА не отстранять Израиль от турниров
В Госдуме раскрыли судьбу бумажных пенсионных удостоверений
Названы дата и место прощания с Тиграном Кеосаяном
Пять продуктов из России «захватывают» Китай
«Крупная бойня»: в МИД раскрыли, чем ЕС грозит провокация Киева с БПЛА
Стала известна судьба замка Пугачевой в деревне Грязи
Королевская семья Британии: последние новости, Уильям заговорил о раке Кейт
Суд в Сирии заочно выдал ордер на арест Башара Асада
В МИД России объяснили, зачем Европе нужна «стена от дронов»
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски
Семья и жизнь

Налистники с творогом — вкусный рецепт блинчиков по-белорусски

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни
Семья и жизнь

Драчена, бабка и налистники — вкусные секреты белорусской кухни

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.