27 октября 2025 в 18:56

Раскрыто, как наказать забивающего мусоропровод соседа

Адвокат Некрасов: если сосед забил мусоропровод, ему грозит уголовная статья

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Соседей, выбрасывающих негабаритный мусор в мусоропровод, могут привлечь к уголовной ответственности, рассказал NEWS.ru адвокат кандидат юридических наук Андрей Некрасов. По его словам, для этого нужно обратиться в управляющую компанию. Он отметил, что количество таких дел пока ничтожно мало.

Управляющая компания должна составлять соответствующие акты с привлечением свидетелей-заявителей. И далее следует обращаться в правоохранительные органы. В принципе, это уголовная статья. Намеренно портить какое-либо имущество в многоквартирном доме нельзя. Такие случаи редки, но если надавить на «управляшку», привлечь нарушителя можно, — прокомментировал Некрасов.

По его словам, в работу управляющей компании входит прочистка и мытье трубопровода, как и всего остального имущества в многоквартирном доме, поэтому именно они должны следить за состоянием объекта.

Ранее стало известно, что гражданам России грозит штраф до 3 тыс. рублей за выгул собак на огороженных детских, спортивных площадках школы или дошкольного учреждения. Юридические лица должны будут заплатить за нарушение больше — 30 тыс. рублей.

управляющие компании
мусорка
мусоропровод
порча
соседи
УК РФ
Степанида Королева
С. Королева
