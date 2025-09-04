Новорожденную нашли в коробке около мусоропровода Во Всеволожске около мусоропровода нашли новорожденную девочку в коробке

Новорожденную девочку около мусоропровода нашли жители Всеволожска в Ленобласти, информирует Telegram-канал «Mash на Мойке». По данным источника, двое прохожих услышали плач и пошли на звук. В результате они нашли младенца в коробке.

Очевидцы вызвали скорую, а медики оценили состояние малышки как тяжелое. Девочка родилась, предположительно, на 35-й неделе. Правоохранителям удалось установить личность матери и задержать ее. Женщину ждет дача показаний в отделении полиции. СК по региону возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство матерью новорожденного ребенка.

Ранее стало известно, что младенец, которого мать оставила в унитазе квартиры жилого дома в Москве, чувствует себя нормально. Уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская сообщила, что женщина не хотела смерти новорожденному.

