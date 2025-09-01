Стало известно о состоянии младенца, которого бросили в унитазе Омбудсмен Ярославская: оставленный в унитазе в Москве младенец здоров

Младенец, которого мать оставила в унитазе квартиры жилого дома, чувствует себя нормально, заявила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Инцидент произошел на улице Теплый Стан. Омбудсмен уточнила, что женщина не хотела смерти своему ребенку.

С ребенком все нормально, он жив и здоров. По версии мамы, она родила его в туалете и не хотела его смерти, но там ведется следствие. <...> Главное, что с ребенком все нормально, что он здоров, — поделилась собеседница агентства.

Ярославская добавила, что мальчик пока остается в больнице. СК России уже возбудил уголовное дело о покушении на убийство в отношении матери младенца.

По версии следствия, женщина родила мальчика и оставила его в унитазе, а проживающая с ней девушка вызвала скорую. Ребенка оперативно доставили в больницу. Подозреваемую также отправили в медучреждение.

Ранее жительницу Москвы арестовали после того, как она утопила новорожденную дочь в унитазе. Трагедия случилась в общежитии на улице Генерала Дорохова. Суд заключил подозреваемую под стражу.