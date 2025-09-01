День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 17:34

Стало известно о состоянии младенца, которого бросили в унитазе

Омбудсмен Ярославская: оставленный в унитазе в Москве младенец здоров

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Младенец, которого мать оставила в унитазе квартиры жилого дома, чувствует себя нормально, заявила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. Инцидент произошел на улице Теплый Стан. Омбудсмен уточнила, что женщина не хотела смерти своему ребенку.

С ребенком все нормально, он жив и здоров. По версии мамы, она родила его в туалете и не хотела его смерти, но там ведется следствие. <...> Главное, что с ребенком все нормально, что он здоров, — поделилась собеседница агентства.

Ярославская добавила, что мальчик пока остается в больнице. СК России уже возбудил уголовное дело о покушении на убийство в отношении матери младенца.

По версии следствия, женщина родила мальчика и оставила его в унитазе, а проживающая с ней девушка вызвала скорую. Ребенка оперативно доставили в больницу. Подозреваемую также отправили в медучреждение.

Ранее жительницу Москвы арестовали после того, как она утопила новорожденную дочь в унитазе. Трагедия случилась в общежитии на улице Генерала Дорохова. Суд заключил подозреваемую под стражу.

дети
новорожденные
матери
унитазы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Два подростка пронеслись на самокате по автомобильной встречке
Два террориста бежали из СИЗО в России: что известно, насколько они опасны
Лавров оценил дискуссию в рамках саммита ШОС в Тяньцзине
Лавров заявил о шантаже со стороны Запада
США замаскировали военную операцию с подлодками под поиск «Титаника»
Смерть на линейке 1 сентября и инфаркт в поезде: главные ЧП дня
В Госдуме объяснили карту Герасимова с российской Одессой одним нюансом
В Москве запускается контроль за мигрантами через смартфон
Военэксперт оценил скорость модернизации российского оружия
Канадский хоккеист КХЛ назвал лучшие города России
На Западе раскрыли, чем кормят Ким Чен Ына в бронепоезде на пути в Китай
За что будут штрафовать дачников и отбирать участки с 1 сентября 2025-го
Экс-премьер Украины указал на важную деталь в деле об убийстве Парубия
Шесть человек погибли из-за плотоядных бактерий в устрицах
Стало известно, сколько украинцев смирились с потерей территорий ради мира
Российские операторы начали давать безлимитный доступ к Max
Военных подключили к ЧП с оползнем в Череповце
Путина пригласили с визитом в южноазиатскую страну
Женщина родила на музыкальном фестивале, не зная о своей беременности
Лавров раскрыл ключевой итог саммитов ШОС и ШОС+
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.