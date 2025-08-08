Россиянка утопила новорожденную дочь в туалете общежития В Москве суд арестовал утопившую в унитазе дочь студентку

Жительницу Москвы, утопившую свою новорожденную дочь в унитазе, арестовали, передает РИА Новости со ссылкой на Никулинский суд Москвы. Трагедия произошла в общежитии на улице Генерала Дорохова.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — сказали в суде.

Следствие считает, что девушка родила в туалете дочь и оставила ее в чаше унитаза, из-за чего ребенок захлебнулся. Свою вину она признала. Против 20-летней россиянки завели уголовное дело по статье «Убийство матерью новорожденного ребенка».

Ранее в Санкт-Петербурге родители закопали новорожденную на участке, но позже сожгли тело в бочке, чтобы скрыть останки, раскопанные собаками. О случившемся стало известно только через месяц. По словам источника, девочка родилась без помощи врачей в середине июня — предположительно, в День России. По словам матери, девочка перестала дышать спустя менее месяца после рождения. Возбуждено уголовное дело.