Секс-работница спрятала в морозилку расчлененного новорожденного сына В Японии мать расчленила мертворожденного сына и поместила его в морозилку

В Японии задержана девушка, которая расчленила тело своего мертворожденного сына и спрятала останки в морозильную камеру, сообщает Tokyo Reporter. Останки младенца обнаружил 6 декабря сотрудник кол-центра по вызову секс-работниц, проводивший уборку. Голова новорожденного была завернута в полиэтиленовый пакет, а руки и ноги находились в пластиковых пищевых контейнерах.

Полиция арестовала 22-летнюю секс-работницу Рей Обару 19 декабря. Она призналась в содеянном. По ее словам, ребенок родился еще в марте и не подавал признаков жизни. На допросе женщина заявила, что вынуждена была скрыть произошедшее и никому не могла рассказать. Обару также пояснила, что расчленила тело и поместила его в холодильник, чтобы «держать поближе к себе». Расследование уголовного дела продолжается.

