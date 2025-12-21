Новый год-2026
21 декабря 2025 в 17:27

Секс-работница спрятала в морозилку расчлененного новорожденного сына

В Японии мать расчленила мертворожденного сына и поместила его в морозилку

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Японии задержана девушка, которая расчленила тело своего мертворожденного сына и спрятала останки в морозильную камеру, сообщает Tokyo Reporter. Останки младенца обнаружил 6 декабря сотрудник кол-центра по вызову секс-работниц, проводивший уборку. Голова новорожденного была завернута в полиэтиленовый пакет, а руки и ноги находились в пластиковых пищевых контейнерах.

Полиция арестовала 22-летнюю секс-работницу Рей Обару 19 декабря. Она призналась в содеянном. По ее словам, ребенок родился еще в марте и не подавал признаков жизни. На допросе женщина заявила, что вынуждена была скрыть произошедшее и никому не могла рассказать. Обару также пояснила, что расчленила тело и поместила его в холодильник, чтобы «держать поближе к себе». Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее стали известны новые детали дела об убийстве новорожденной в Санкт-Петербурге. Родители сначала закопали тело девочки на дачном участке, но позже эксгумировали и сожгли в бочке. Это было сделано для того, чтобы скрыть останки, которые могли раскапывать животные. О преступлении стало известно лишь спустя месяц.

До этого в Симферополе местного жителя заподозрили в убийстве 12-летнего племянника. По данным следствия, мужчина использовал кухонный топорик. Он также нанес ранения матери мальчика и его шестилетнему брату. Мать смогла оказать сопротивление нападавшему и сбежала с младшим сыном.

