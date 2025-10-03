Клуб «Валдай»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 31.10.2025, не оферта.
03 октября 2025 в 12:42

В Сочи медведь укатил мусорный бак и попал на видео

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Медведь украл мусорный бак в селе Эсто-Садок Краснодарского края. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Типичный Сочи», видно, как косолапый встал на задние лапы, схватился за контейнер с мусором и выкатил его со специальной площадки.

По словам очевидцев, зверь несколько раз приоткрывал крышку и засовывал голову внутрь контейнера. Отмечается, что инцидент произошел на Березовой улице. Местные жители предположили, что медведь, вероятно, был очень голоден, раз решился выйти к людям.

Ранее в Якутии пьяный угонщик, спасаясь от медведя, неожиданно выбежал на дорогу прямо к полицейскому патрулю. 33-летний вахтовик из Новосибирска угнал автомобиль, но столкнулся с диким зверем во время пешего перехода через лес. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый возместил ущерб владельцу машины и дал подписку о невыезде.

До этого медведь атаковал мужчину на парковке на улице Озерной в Петропавловске-Камчатском, а затем напал на женщину около школы № 3. Пенсионерку госпитализировали с тяжелыми травмами, но спасти ее не удалось. Хищника ликвидировал охотник.

Сочи
медведи
мусор
животные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Легендарную бригаду «Эспаньола» разбивают на части
ВС России за неделю освободили семь населенных пунктов
Россиянам рассказали о пользе одного сезонного фрукта
Нарколог сравнил вред от электронных и обычных сигарет
«Депрессия»: адвокат о состоянии Газманова после похищения у него 600 млн
ПВО сбила пять «Нептунов» и более 900 беспилотников ВСУ за неделю
Кинокритик объяснил кассовый успех «Дракулы» в России
Армия России нанесла массированный удар по газовым объектам Украины
Мужчина оказался на столе хирурга после укуса от жены
«Будет уголовное дело»: адвокат Кузьмин о проблемах с законом у Орбакайте
В Дании забили тревогу из-за российского корабля у острова Лангеланн
В США рассказали, как Запад воспримет готовность России к дипломатии
Переставшего дышать ветерана СВО реанимировали во время полета в Москву
В Кремле рассказали о действиях Франции в стиле британских пиратов
В Госдуме оценили шансы США передать ракеты Tomahawk Украине
«Уголовный срок»: адвокат Кузьмин о наказании Пугачевой за интервью
«Снайпер ВСУ всадил мне пулю в голову»: боец рассказал о пережитом ранении
В Китае назвали точку невозврата в отношениях США и России
«Связаны руки»: политолог о поставках США военной помощи Украине
В Петербурге мужчина пытался въехать на территорию наркодиспенсера
Дальше
Самое популярное
Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами
Власть

Свыше 80 БПЛА ВСУ уничтожены за ночь над российскими регионами

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября
Общество

Посадите осенью — в мае весь сад в белоснежных горошинах! Махровая красотка цветет без устали до сентября

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном
Общество

Ласточкины гнезда с ветчиной, сыром и грибами. Вкусный и необычный ужин! Без возни и танцев с бубном

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.