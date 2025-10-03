В Сочи медведь укатил мусорный бак и попал на видео

Медведь украл мусорный бак в селе Эсто-Садок Краснодарского края. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале «Типичный Сочи», видно, как косолапый встал на задние лапы, схватился за контейнер с мусором и выкатил его со специальной площадки.

По словам очевидцев, зверь несколько раз приоткрывал крышку и засовывал голову внутрь контейнера. Отмечается, что инцидент произошел на Березовой улице. Местные жители предположили, что медведь, вероятно, был очень голоден, раз решился выйти к людям.

Ранее в Якутии пьяный угонщик, спасаясь от медведя, неожиданно выбежал на дорогу прямо к полицейскому патрулю. 33-летний вахтовик из Новосибирска угнал автомобиль, но столкнулся с диким зверем во время пешего перехода через лес. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый возместил ущерб владельцу машины и дал подписку о невыезде.

До этого медведь атаковал мужчину на парковке на улице Озерной в Петропавловске-Камчатском, а затем напал на женщину около школы № 3. Пенсионерку госпитализировали с тяжелыми травмами, но спасти ее не удалось. Хищника ликвидировал охотник.