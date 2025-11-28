Легко и красиво: салат с семгой, который не испортит фигуру

Этот изысканный вариант потребует семи ингредиентов: слабосоленая семга 200 г, авокадо, огурец, творожный сыр 200 г, укроп 20 г, лимонный сок 15 мл и красная или черная икра (50 г) для украшения. Авокадо и огурец нарезаем мельчайшим кубиком, семгу — тонкими пластинками. Авокадо сразу сбрызгиваем соком лимона. Укроп мелко рубим и смешиваем с творожным сыром. Теперь берем прозрачные бокалы или креманки. На дно выкладываем слой авокадо с огурцом, затем аккуратной прослойкой — творожный сыр с укропом. Стенки бокала изнутри украшаем пластинками семги, словно лепестками. Сверху салат увенчиваем ложкой золотистой или красной икры. Такая подача напоминает заснеженный пейзаж с яркими зимними ягодами и выглядит по-настоящему празднично и современно.

