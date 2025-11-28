День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 10:35

Легко и красиво: салат с семгой, который не испортит фигуру

Легко и красиво: салат с семгой, который не испортит фигуру Легко и красиво: салат с семгой, который не испортит фигуру Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Этот изысканный вариант потребует семи ингредиентов: слабосоленая семга 200 г, авокадо, огурец, творожный сыр 200 г, укроп 20 г, лимонный сок 15 мл и красная или черная икра (50 г) для украшения. Авокадо и огурец нарезаем мельчайшим кубиком, семгу — тонкими пластинками. Авокадо сразу сбрызгиваем соком лимона. Укроп мелко рубим и смешиваем с творожным сыром. Теперь берем прозрачные бокалы или креманки. На дно выкладываем слой авокадо с огурцом, затем аккуратной прослойкой — творожный сыр с укропом. Стенки бокала изнутри украшаем пластинками семги, словно лепестками. Сверху салат увенчиваем ложкой золотистой или красной икры. Такая подача напоминает заснеженный пейзаж с яркими зимними ягодами и выглядит по-настоящему празднично и современно.

Ранее мы рассказывали про топ-5 причин приготовить утку этим вечером

Читайте также
Салат «Французская любовница» — нежный, слоеный, эффектный и очень простой
Семья и жизнь
Салат «Французская любовница» — нежный, слоеный, эффектный и очень простой
«Французский поцелуй» на Новый год: салат — как мясо по-французски
Семья и жизнь
«Французский поцелуй» на Новый год: салат — как мясо по-французски
Малосольная семга у вас в холодильнике: готовится сама, пока вы спите
Семья и жизнь
Малосольная семга у вас в холодильнике: готовится сама, пока вы спите
Как засолить красную рыбу: холодный способ без сахара
Семья и жизнь
Как засолить красную рыбу: холодный способ без сахара
Блины могут стать праздничным блюдом: готовлю такие роллы на Новый год и Рождество — топ-закуска
Общество
Блины могут стать праздничным блюдом: готовлю такие роллы на Новый год и Рождество — топ-закуска
простые рецепты
быстрые рецепты
салаты
семга
рыба
Новый год
Оксана Головина
О. Головина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Сотни россиян застряли на популярном в Азии курорте из-за наводнений
«Выдворить всех»: Трамп анонсировал масштабную программу депортации
«Уже пустила корни»: в МИД оценили ход гибридной войны против России
Пленный боец пожаловался на отсутствие зимней одежды
«Нарыв вскрыт»: в МИД указали, куда приведет коррупционный след Ермака
Похожую на Усольцевых семью заметили за границей
«Идет зачистка»: в СВОП высказались об обысках у Ермака
Жены Тимура Иванова хотят вернуть арестованную «ювелирку» на 200 млн рублей
Мальчику после потери пальцев из-за СВУ установят протез
«Сезам, откройся!»: депутат Рады жестко пошутил об обысках у Ермака
Сельдь под шубой с секретом: вегетарианский рецепт с сейтаном
Раскрыты новые детали убийства генерала Москалика
В Евросовете раскрыли, какие пункты убрали из плана США по Украине
Раскрыты причины обысков у Ермака
Названы способы избежать мошенников при покупке театральных билетов онлайн
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 ноября: где сбои в России
Мошенники придумали новую схему обмана россиян в преддверии Нового года
Пострадавший после взрыва СВУ в Красногорске мальчик выписан из больницы
«Циничная ложь»: Медведчук о красных линиях Киева по мирному плану США
В театре Модерн пройдет премьера спектакля «Ночь в Лиссабоне»
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.