14 ноября 2025 в 13:46

Топ-5 причин приготовить утку этим вечером

Топ-5 причин приготовить утку этим вечером
Медленное томление утки в собственном жиру делает ее волокна нежными и тающими, а яблочно-брусничная глазурь с легкой горчинкой создает идеальный контраст.

Утиные ножки (2 шт.) натрите смесью крупной соли, розмарина и цедры апельсина, оставьте на сутки мариноваться. Потом обсушите и уложите в сотейник кожей вниз. Растопите 200 г утиного жира, залейте ножки так, чтобы они были полностью погружены. Томите на минимальном огне 2,5 часа под крышкой. Для глазури в сотейнике карамелизуйте 2 ст. л. тростникового сахара, добавьте нарезанные кубиками антоновские яблоки (2 шт.), горсть брусники и веточку тимьяна. Готовьте, пока фрукты не превратятся в джем. Готовые ножки выложите на решетку, смажьте глазурью и поставьте в духовку при 220 °C на 8 минут для образования хрустящей корочки.

Ранее мы рассказывали про лунный календарь для квашения капусты в ноябре 2025.

Топ-5 причин приготовить утку этим вечером
