Узнайте, почему все говорят об этом новогоднем салате? Рецепт внутри

Филе утиной грудки следует натереть смесью специй: паприки, кориандра и чуть-чуть мускатного ореха в пропорции один к одному. Запекайте его в духовке до румяной корочки, а затем нарежьте тонкими ломтиками. Сочную грушу очистите от кожуры и нарежьте соломкой, сбрызнув соком лимона, чтобы она не потемнела. На большое блюдо выложите слой свежего шпината или руколы. Поверх зелени аккуратно распределите ломтики утки и груши. Для завершения картины щедро посыпьте салат рубиновыми зернами спелого граната. В качестве заправки идеально подойдет легкий соус на основе оливкового масла, бальзамического крема и зернистой горчицы, который следует подавать отдельно.

