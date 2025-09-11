«Хорошо пожрал»: косолапый «ганстер» месяц воровал мед у жителя Подмосковья

В Подмосковье медведь несколько раз разорял пасеку вблизи деревни Малыгино, поедая мед, рассказал владелец ульев Константин Фрадкин «Газете.Ru». Первый инцидент произошел 9 августа — хищник уничтожил более 20 ульев, а в начале сентября повторил набег, несмотря на близость пасеки к шоссе и ферме. Обращения к егерям не возымели эффекта.

Первый случай был 9 августа — я узнал, что на мою пасеку около деревни Малыгино напал медведь. Мне прислали видео, я сразу поехал и стал готовить пасеку к переезду. Там было более 20 ульев — медведь хорошо погулял и пожрал достаточно много. При этом он стал учиться. Первые ульи выжирал дочиста, потом стал снимать только верхушку, где находится мед, уволакивать в сторону и там жрать, — рассказал пасечник.

Ранее на японском острове Хоккайдо медведь напал на двух молодых людей во время восхождения на вулкан Раусу. Хищник схватил одного из них и уволок в лес на глазах у друга. Спасатели эвакуировали вертолетом других туристов с маршрута, но поиски пострадавшего продолжаются.

Кроме того, на уникальную пасеку Arctic Honey, расположенную за Полярным кругом в Мурманской области, напал бурый медведь. Животное смяло электрическую изгородь, полностью разгромило ульи, опустошило все запасы меда и погубило целую пчелиную семью.