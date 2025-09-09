Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025

Медведь разгромил самую северную пасеку в мире и съел пчелиную семью

В Мурманской области медведь устроил погром на пасеке и съел весь мед

Бурый медведь напал на самую северную пасеку в мире Arctic Honey, расположенную в Мурманской области. Как рассказали владельцы пчелиного хозяйства в своем Telegram-канале, косолапый снес электрическую изгородь, разгромил ульи, а также съел весь мед и одну пчелиную семью.

Мишка огромный! Снес электроизгородь, съел рамки с медом и пергой, перевернул несколько ульев и съел одну пчелиную семью, — добавили хозяева Arctic Honey.

По их словам, на животное они не обижаются, поскольку пасека, вероятно, находится в его владениях. После произошедшего пчеловоды укрепили электроизгородь и заявили, что будут «договариваться с медведем».

Ранее на Камчатке медвежонок застрял в яме с рыбными отходами, пытаясь раздобыть еду, однако выбраться самостоятельно не смог. Тогда на помощь подоспели местные рабочие. Один из них подал зверю палку, а затем веревку. Медвежонок схватил ее зубами и сумел выбраться из западни.

До этого медведь по кличке Окан из зоопарка Стамбула попал в больницу из-за переедания фруктов. Сотрудники зоопарка заметили, что животное ведет себя очень вяло. Для перевозки косолапого были задействованы специализированные носилки и транспорт. В медучреждении для медведя провели компьютерную томографию, чтобы выявить возможные нарушения в работе пищеварительной системы.

