Медведь разгромил самую северную пасеку в мире и съел пчелиную семью В Мурманской области медведь устроил погром на пасеке и съел весь мед

Бурый медведь напал на самую северную пасеку в мире Arctic Honey, расположенную в Мурманской области. Как рассказали владельцы пчелиного хозяйства в своем Telegram-канале, косолапый снес электрическую изгородь, разгромил ульи, а также съел весь мед и одну пчелиную семью.

Мишка огромный! Снес электроизгородь, съел рамки с медом и пергой, перевернул несколько ульев и съел одну пчелиную семью, — добавили хозяева Arctic Honey.

По их словам, на животное они не обижаются, поскольку пасека, вероятно, находится в его владениях. После произошедшего пчеловоды укрепили электроизгородь и заявили, что будут «договариваться с медведем».

