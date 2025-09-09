Рабочие спасли медвежонка из ямы с отходами, но он устроил погоню

На Камчатке медвежонок застрял в яме с рыбными отходами, пытаясь раздобыть еду, передает Telegram-канал SHOT. Однако выбраться самостоятельно животное не смогло — тогда на помощь пришли местные рабочие.

На опубликованных кадрах видно, как один из мужчин подал зверю палку, а затем веревку. Медвежонок схватил ее зубами и сумел выбраться наружу. После этого животное ринулось в сторону людей, и спасателям пришлось срочно убегать. Никто из участников инцидента не пострадал.

Ранее в заказнике «Полтавский» в Приморском крае фотоловушка запечатлела необычный «танец» бурого медведя у ствола дерева: хищник встал на задние лапы, обхватил голову передними конечностями и потерся спиной о дерево. Как напомнили специалисты, такое поведение естественно для медведей в период линьки и маркировки территории.

До этого трактористы в Кыштовском районе Новосибирской области наткнулись на бурого медведя в просеке недалеко от деревни Большеречье. Как рассказал напуганный очевидец, животное не напало, и встреча прошла мирно.