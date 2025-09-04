Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 14:14

В российском регионе трактористы наткнулись на опасного хищника

Под Новосибирском к трактористам вышел бурый медведь

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

Трактористы наткнулись на бурого медведя в Кыштовском районе Новосибирской области, сообщает «Сиб.фм». Как рассказал один из очевидцев, инцидент произошел в просеке неподалеку от деревни Большеречье, при этом животное нападать не стало.

Напугались, конечно, скрывать не буду. Хорошо, что эта встреча прошла мирно, без происшествий, — сказал сибиряк.

Ранее три бурых медведя были замечены в непосредственной близости от палаточного лагеря у вулкана Горелый на Камчатке. Хищников привлекли запахи пищи, оставленной туристами.

До этого в московский Центр хирургии имени Вишневского доставили туристку из Саратова, пострадавшую от нападения медведя на Камчатке. Ее состояние стабилизировали перед транспортировкой, которую организовали специалисты центра медицины катастроф.

