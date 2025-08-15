Три медведя приблизились к палаткам на Камчатке

Три бурых медведя были замечены в непосредственной близости от палаточного лагеря у вулкана Горелый на Камчатке, сообщили в сети природных парков «Вулканы Камчатки». По данным организации, хищников привлекли запахи пищи, оставленной туристами.

На парковке у вулкана Горелый были замечены три медведя. По свидетельствам очевидцев, животные направились в сторону палаточного лагеря, привлечённые запахами ухи, оставленной туристами, — говорится в официальном сообщении природоохранной организации.

Инспекторы также обнаружили свежие медвежьи следы в районе Сухой речки. Специалисты напоминают, что подобные случаи участились в последнее время и призывают туристов соблюдать меры предосторожности. В частности, рекомендуется всегда иметь при себе средства защиты, правильно хранить продукты и утилизировать отходы.

Подобные ситуации не являются единичными. Безопасность — наш главный приоритет, — подчеркнули представители парка.

В настоящее время инспекторы усилили патрулирование территории вокруг вулкана Горелый. Туристам рекомендуется проявлять особую бдительность и при первых признаках появления медведей немедленно сообщать в природоохранные службы.

