15 августа 2025 в 06:57

Три медведя приблизились к палаткам на Камчатке

Три бурых медведя подошли к палаточному лагерю у вулкана Горелый на Камчатке

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Три бурых медведя были замечены в непосредственной близости от палаточного лагеря у вулкана Горелый на Камчатке, сообщили в сети природных парков «Вулканы Камчатки». По данным организации, хищников привлекли запахи пищи, оставленной туристами.

На парковке у вулкана Горелый были замечены три медведя. По свидетельствам очевидцев, животные направились в сторону палаточного лагеря, привлечённые запахами ухи, оставленной туристами, — говорится в официальном сообщении природоохранной организации.

Инспекторы также обнаружили свежие медвежьи следы в районе Сухой речки. Специалисты напоминают, что подобные случаи участились в последнее время и призывают туристов соблюдать меры предосторожности. В частности, рекомендуется всегда иметь при себе средства защиты, правильно хранить продукты и утилизировать отходы.

Подобные ситуации не являются единичными. Безопасность — наш главный приоритет, — подчеркнули представители парка.

В настоящее время инспекторы усилили патрулирование территории вокруг вулкана Горелый. Туристам рекомендуется проявлять особую бдительность и при первых признаках появления медведей немедленно сообщать в природоохранные службы.

Ранее сообщалось, что в Индии восьмилетний мальчик погиб после нападения медведя-губача. Трагедия произошла в заповеднике Анамалай. Родственники отправили ребенка за молоком в магазин, расположенный всего в 200 метрах, однако он не вернулся.

медведи
Камчатка
палатки
вулканы
